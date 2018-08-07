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Siyaset ve iktisatı roman diliyle anlatan kitaplar

Romanın gerçekliğinden yola çıkan Yazar Mustafa Özel, siyasetin ve iktisatın roman diliyle anlatmanın en doğrusu olacağını düşündü ve o özel yazarların romanlarından yola çıkarak tüm gerçekliğiyle iki roman yazdı.

Özel İçerik | 07.08.2018 - 12:15..
  1. Haberler
  2. Kitap

Mustafa Özel

Roman gerçeğini, hayatın gerçeğinden daha gerçek hissetmeye başladığını dile getiren Yazar Mustafa Özel’e göre, siyaseti de, iktisatı da anlatmanın en iyi yollarından biri roman. İşte bu sebepten “Roman Diliyle Siyaset”, “Roman Diliyle İktisat” adını verdiği kitaplarını okuyucularıyla paylaştı.

Siyaset ve iktisatı roman diliyle anlatan kitaplar

(Mustafa Özel)

ROMAN DİLİYLE SİYASET

Kitapta anlatılana göre, Halide Edib, Sinekli Bakkal’da, Türk milletine şu derin mesajı veriyordu: “Güçlü ve modern olmak istiyorsan, Şeytan’ın hakkını ver! Ama Allah’ı da gücendirme!” Yola çıkmasına sebep mesajlardan biri buydu Özel’in ve bir romancının, geleceğin tarihini yazdığı düşüncesine varmıştı. Çünkü bu mesajın üzerinden 83 yıl geçmişti ve biz hala bu romanın içinde yaşıyorduk.

Özel, tüm bu sonuçlara, aslında hakikatin tasvir ve tahlilinin en iyi ifadesini romanlarda bulduğunda fark etmişti. Çünkü tarih, geçmişte yaşadıklarımız değil, gelecekte yaşamayı düşlediklerimizdi…

Siyaset ve iktisatı roman diliyle anlatan kitaplar

Roman Diliyle Siyaset

Mustafa Özel

Küre Yay.

S.: 293

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Siyaset ve iktisatı roman diliyle anlatan kitaplar

ROMAN DİLİYLE İKTİSAT

Özel’e göre, kapitalizmin zirve çağında, romancılarımız iktisat bilmiyor; iktisatçılarımız da roman okumazlar. Bu kitabın misyonu da işte bu iki kesim arasında bir köprü kurabilmek.

Bu kitapta Goethe ile Marx’ı, A. Hamdi Tanpınar ile Weber’i ve daha nicesini buluşturuyor. Paranın büyüsüne kapılan bir dünyanın trajik destanını anlatırken onları bir masada karşı karşıya getiriyor ve başlıyor gerçeklerle dolu hikaye.

Özel’in deyimiyle: “Toplumbilim yaşlandı, merhaba romanbilim!”

Siyaset ve iktisatı roman diliyle anlatan kitaplar

Roman Diliyle İktisat

Mustafa Özel

Küre Yay.

S.: 296

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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