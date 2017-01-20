Siyasetçi olmak isteyen çocuk Tuncay Özkan'ı rahatsız etti

Türkiye genelinde çocuklar bugün karne heyecanı yaşadı. CNN Türk de bu heyecanı yaşayan çocuklara mikrofon uzattı. CNN muhabiri bir çocuğa "Ne olmak istiyosun?" diye sordu. Çocuk "cumhurbaşkanı olmak istediğini" söyledi. Muhabirin "peki siyasete nereden başlamak istiyorsun?" sorusu üzerine ise çocuk "muhtarlıktan" başlayacağını anlattı.

TUNCAY ÖZKAN: "KANIM DONDU, KALBİM SIKIŞTI"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan bu yayını Twitter'da paylaştı. "İzlerken kanım dondu" diyen Tuncay Özkan ayrıca "kalbinin sıkıştığını" anlatırken "Çocuklarımızın 'büyük hedefi' anayasayı delmek... Yarattığın büyük yıkımın farkında mısın ey AKP?" diye sordu.