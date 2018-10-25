Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

Ara Güler 1970'li yıllarda dönemin eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i, 2015 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel olarak fotoğraflarını çekmişti. İşte Güler'in objektifinden Erdoğan, Ecevit ve diğer siyasilerin fotoğrafları...
Ara Güler, 1970’li yıllarda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile bir dönem yakın çalıştı.
Ecevit’in 77 seçimlerini kazanması sonrası Rahşan-Bülent Ecevit çiftini Ankara Oran’daki evlerinde fotoğrafladı.
Güler’in Beyaz Güvercinli Adam adlı çalışması kitap haline de getirildi.
Ara Güler, 2015 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunda fotoğraflarını çekmişti.
Erdoğan ile Güler’in çekim öncesinde gerçekleştirdikleri sohbette Güler'in fotoğraf sanatına yaptığı katkılar konuşulmuştu.
Adnan Menderes
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