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Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler, siyasetçilerin önemli anlarını ölümsüzleştirdi.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 11:47..
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Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

Ara Güler 1970'li yıllarda dönemin eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i, 2015 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel olarak fotoğraflarını çekmişti. İşte Güler'in objektifinden Erdoğan, Ecevit ve diğer siyasilerin fotoğrafları...

Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

Ara Güler, 1970’li yıllarda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile bir dönem yakın çalıştı.

Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

Ecevit’in 77 seçimlerini kazanması sonrası Rahşan-Bülent Ecevit çiftini Ankara Oran’daki evlerinde fotoğrafladı.

Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

Güler’in Beyaz Güvercinli Adam adlı çalışması kitap haline de getirildi.

Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

Ara Güler, 2015 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunda fotoğraflarını çekmişti.

Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

Erdoğan ile Güler’in çekim öncesinde gerçekleştirdikleri sohbette Güler'in fotoğraf sanatına yaptığı katkılar konuşulmuştu.

Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

Adnan Menderes

Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

Necmettin Erbakan

Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

Süleyman Demire

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