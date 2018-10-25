Siyasetçilerin ölümsüz anları Ara Güler'in kadrajında

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Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

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Bir milyon öğrenci iyilikte yarışıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın altıncı yılına giren “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi ile bu yıl 1 milyonu aşkın öğrenci, 20 binden fazla yetime hamilik yapıyor.

Bir milyon öğrenci iyilikte yarışıyor

“Benim sadık yârim kara topraktır” diyerek gücünü kalbinde taşıdığını anlatan,gözüyle değil kalbiyle gören Aşık Veysel’in hayat hikayesidir.

Afyonkarahisar Şuhut'ta 600 yıl önce yerleşim yeri olarak kullanılan Bininler Kaya Evleri, turizme kazandırılmak isteniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu projesi; Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da konut fiyatlarını yükseltti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nın tarihinin uzatılabileceğinin sinyallerini verdi.

1 Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesini Kemal Kılıçdaroğlu'na bağladı. İnce, "Gel bakalım Muharrem ile kaybettik" dedi.

2 Galatasaray'ın grubunda son durum Şampiyonlar Ligi D grubunda Rusya'da kazanan Porto puanını 7 yaparken, 0-0 sona eren maçın ardından Schalke 5, G.Saray ise 4 puana yükseldi.

3 Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı Fatih Terim, öğrencilerinin Schalke 04 karşısındaki futbolunu beğenmedi. Galatasaray'ın hocası, yenilmedikleri için şanslı olduklarını itiraf etti.

4 Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın çıktı Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı. İstanbul Valiliği de yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

5 MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında ağır ithamlarda bulundu.

6 Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile aşk yaşadığı iddia edilen Simge, "Aşk yok" açıklamasında bulundu.