Siyasetçilerin terzisi

24 Haziran seçimleri öncesinde meydanlara inen liderler söyledikleriyle seçmeni etkilemeye çalışıyor. Kulaklar o liderlerin söylediklerinde olurken gözler ise ne giydiklerine takılıyor.
3 İSİM DE AYNI TERZİYE GÖMLEK SİPARİŞİ VERİYOR
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Muharrem İnce, gömleklerini Ankara'da bulunan aynı terzide özel siparişle diktiriyor.
EN PAHALI GÖMLEK ERDOĞAN'IN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kareli ve desenli, Devlet Bahçeli beyaz, Muharrem İnce ise mavi gömlek tercih ediyor.
Erdoğan'ın gömlekleri 200 lira, Bahçeli'nin gömlekleri 150 lira, İnce'nin gömlekleri ise 100 lira. Tarifeyi belirleyen ise liderlerin kumaş tercihleri.