1 Siyasetçilerin terzisi Seçimler öncesi liderler yoğun bir tempoda çalışırken onların ortak noktası ise Ankara'da gömlek üreten terzi oldu.

2 Solcu vatandaş: Tayyipçiyim Sosyal medyada paylaşılan videoda solcu olduğunu söyleyen bir kişi yaptığı hizmetlerden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını söyledi.

3 Şırnak’ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda, son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi.

4 Amerika'daki Türkler 24 Haziran için sandık başında Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi ABD'nin New York kentinde yerel saatle 09.00'da başladı.

5 Andres İniesta: Zirvede bıraktım Barcelona ile yollarını ayıran Andres Iniesta "Zirvede bıraktığımı düşünüyorum, böyle hatırlanmak benim için en iyisi olacak" dedi.

6 Kırıkkale'de emekli polis intihar etti Bir yıl önce emekli olan 53 yaşındaki polis memuru Sadık D. evinin banyosunda tabancasıyla intihar etti.