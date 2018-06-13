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Siyasette kek tartışması

Kılıçdaroğlu ile İnce'nin kek eleştirilerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl kek işte bunlara denir" diye konuştu.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 12:20..
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Siyasette kek tartışması

24 Haziran'da yapılacak seçimlere 10 gün kaldı.

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimler öncesinde saha çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet kıraathanelerinin açılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın bu kıraathanelerde kek ve çay ikramlarının da olacağını söylemesi üzerine Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri eleştirmeye başladı.

Muhalefetten gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt gecikmedi.

"BU KADAR GEYİK YETER"

Eskişehir mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı, "Bu dizel veya benzinli olmayacak Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunlar elektrik, bununla çalışacak. Bizim 146 projemizden sadece biri olan millet kıraathanelerinin içindeki keklere takılmışlar, onun peşinden gidiyor. Asıl kek işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter." diye konuştu.

Siyasette kek tartışması ViDEO

Siyasette kek tartışması

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