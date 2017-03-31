Siyasi Liderlik ve Recep Tayyip Erdoğan kitap tanıtımı

Ensonhaber - KİTAP/ Ergül Tosun Yalçın Akdoğan’ın yeni kitabı olan ‘Siyasi Liderlik ve Erdoğan’ kitap raflarında yerini aldı. AK Parti’nin önde gelen siyasetçilerinden olan; 24, 25, 26’ıncı dönemlerde Ankara Milletvekilliği, 62, 63, ve 64’üncü AK Parti Hükümetinde Başbakan Yardımcılığı yapan Doç. Dr. Yalçın Akdoğan son kitabını yayınladı.

KİTABIN KONUSU

‘Siyasi Liderlik ve Erdoğan’ ismini taşıyan kitapta, Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi liderliği, siyasette erdem ve ahlak, siyasi liderlik nedir, nasıl yapılır gibi birçok sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Kitap aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi biyografisi niteliği taşıyor. Türkiye siyasetini yakından takip eden herkesin, özellikle genç kuşağın bu kitabı okumasında fayda var.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Recep Tayyip Erdoğan, hiç kuşkusuz ki Türkiye siyasetine damga vuran önemli bir siyasetçi. Gençlik döneminde siyasetle tanışan Erdoğan’ın, Milli Selamet Partisi’nin gençlik kollarında başlayan siyasi kariyeri daha sonra Refah Partisi’nden İstanbul Milletvekilliği adaylığı ile devam etti.

Milletvekili seçilemeyen Erdoğan, aynı partiden 1994 ve 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yaptı. 28 Şubat 1997 yılında gerçekleşen ve Türk Siyasi tarihine ‘Post modern ‘ darbe olarak geçen 'siyasi belirsizlik' ve 'kaotik ortam' yeni bir siyasi hareketin habercisiydi aslında.

İşte bu ihtiyaçla yola çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları, bir araya gelerek 14 Ağustos 2001 yılında Türkiye’nin son 15 yılına damga vuracak Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) kurdu.Bir sene sonra yapılan 2002 Türkiye genel seçimlerinde yüzde 34,3 ile 363 milletvekilliği kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste ezici bir çoğunluk sağladı.

Recep Tayyip Erdoğan, on yıl kesintisiz Başbakanlık yaparak Adnan Menderes’ten sonra en uzun iktidarda kalan isim oldu. Bu başarısını her seçimde oylarını artırarak taçlandırdı. 2007 genel seçiminde %46,58, 2011’de ise %49,83 gibi oy oranlarıyla siyasi zaferler elde etti.Bu başarısını sürdüren Erdoğan, halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak %51,79 gibi bir oranla Türkiye Cumhuriyetinin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

KİTAP 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi geçmişine böyle bir girizgâh yapmamın sebebi kitabı daha iyi kavramak açısından elzemdir. Liderlik, Siyaset, Erdoğan ve Türkiye olmak üzere üç bölümden oluşan kitabı şimdi daha yakından tanıyalım;

LİDERLİK NEDİR?

Tarih boyunca insanlar kimi zaman din adamlarının, kimi zaman filozofların, kimi zaman ise halkın en fazla beğenisini alanların, yönetici - lider olacağını düşünür.

Liderlik hakkında tanımlar ne kadar farklılık kazansa da, Akdoğan kitapta liderliği şöyle tanımlamaktadır: “Lider, grubunu ortak amaçlara yönelten, kişilik ve ahlak bütünlüğü olan, mucit fikirler orta koyan, kitlesini harekete geçiren, grubunun istek amaç ve beklentilerini şahsında toplayan kişidir.”

Fransız düşünür Pierre Casse’ye göre; "Zihinlerde inşalar yapan, belirsizliklerle baş etmesini bilen ve psikolojik modeller kurgulayan yapısı, onu klasik liderden ayıran bir özelliktir.”

Bu tanımlardan yola çıkarak Recep Tayyip Erdoğan’ı diğer siyasi liderler arasında öne çıkaran özelliği; kitleleri peşinden sürüklemesi, hitabet gücü ve konuşmalarında ses tonunu en iyi şekilde kullanmasıdır. Bu da hitap edilen kitleyi harekete geçirmekte ve coşturmaktadır.

ERDOĞAN'IN SİYASETÇİ KİMLİĞİ

Bunun yanında Erdoğan’ın karizmatik siyasetçi kimliği, sözünü esirgemeyen, dobra ve halkın dilinden konuşması başka bir özelliğidir. Konuşmalarında özellikle Necip Fazıl Kısakürek, Yunus Emre gibi şair ve düşünürlerin sözlerine, şiirlerine yer veren Erdoğan, böylece insanların gönül tellerine de dokunmaktadır.

Liderlerin en önemli özelliği bir siyasi hareket meydana getirmesi ve büyük kitleleri arkasından sürüklemesidir. Kurduğu siyasi partiyle milyonlarca üyeye ve seçmene ulaşan, üç dönem iktidar olarak büyük siyasi zaferlere imza atan Erdoğan, bir siyasi parti lideri olmaktan öte, büyük bir halk önderi pozisyonuna geldiği söylenebilir.

Türkiye'nin 1946 yılında çok partili hayata geçmesinden sonra 1950 genel seçiminlerinde Demokrat Parti'nin sandıktan zaferle çıkması Türkiye'yi Adnan Menderes gibi önemli bir liderle tanıştırdı.

Daha sonra Süleyman Demirel, Turgut Özal, Necbettin Erbakan gibi siyasi liderler Türk siyasi tarihinde derin izler bıraktılar. Bu kitap her ne kadar Recep Tayyip Erdoğan kitabı olsa da, kitapta adı geçen bu liderlerden söz etmemek haksızlık olur.

SİYASETİ OKUMA KABİLİYETİ

Gençliğinden beri siyasetin içinde olan Erdoğan, politikayı çok iyi okumakta. Devlet sorunları karşısında verdiği kararlar, onun iyi bir siyaset adamı olduğunu gösterir. Genelde halka dönük samimiyet ve sevgi ile yaklaşırken, vesayet odaklarına karşı göstermiş olduğu vakur sergileyiş Erdoğan’ı halkın gözünden değerli kılar.

Akdoğan’a göre Erdoğan’ın siyaset tasavvuru köktencilik yerine, evrimcilik, tedricilik (yavaş yavaş) bir anlayış üzerine kurulur. Lider halkının üzerinde otoriteye sahip olan, gönüllü bağlılıkla insanları peşinden sürükleyebilecek etkiye sahip olan kişidir. Liderin karizmatik ve veya otorite sahibi olması onun otoriter olduğu kitleleri körü körüne gönülsüz bir şekilde kendine bağladığı, köleleştirmeye çalıştığı anlamına gelmez.

KARİZMATİK LİDERLİK

Lider, kriz dönemlerinde başarılı olan kişidir. Cesaret, kararlılık, olayları ölçme gücü, olumsuz şartları lehine çevirme yeteneği liderin karşılaştığı krizleri aşmasını sağlar. Yine kitaptan yola çıkarak karizmatik liderliğin belli başlı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

-Hayatı boyunca zorluklarla mücadele eden yılmayandır.

-Statükoya, geleneğe meydan okuyan protest (protesto etmek) karakterdir.

-Kişisel olarak manevi ve mistik bir cazibeye sahiptir.

-Hayattayken mitolojik figüre dönüşen bir efsanedir.

-Ulvi hedeflere kilitlenen, idealleri peşinde koşan bir dava adamıdır.

-Yüksek siyaset yapan, paradigmayı değiştiren bir devrimcidir.

-Halkla bütünleşen bir halk önderidir.

-Mağduriyet değil azim, kararlılık ve ısrarla verilen büyük bir mücadeleyle gelişir.

LİDERLİK VE CİDDİYET

Bir liderde bulunması gereken özelliklerinden birisi de ciddiyet ve vakar sahibi olmaktır. Kariyerine, güvenirliliğine zarar verecek söz ve davranışlardan kaçınması gerekir. Halk bir lidere güvenmek için ona zaman verir ve yakından takip eder. Liderin söyleyeceği yanlış bir söz, uygunsuz bir davranış halkın gözünde değer kaybına neden olur.

Bu çerçevede bakınca Erdoğan, ciddiyetsizlikten, boş işlerden uzak duran bunu bir yönetim gerekliliği değil, bir karakter, prensip haline getirdiğini insanların her seçim döneminden kendisini desteklemesinden çok rahat bir şekilde okuyabiliriz. Çünkü devlet adamlılığı kararlılık ve ciddiyet gerektirmekte.

LİDERDE SÖZÜN GÜCÜ

Siyaset, siyasetçi ve halk topluluğu arasında geçen bir siyasal iletişimdir. Bu iletişimim ana maddesi ise düşünce ve sözdür. Siyasetçi, fikirlerini, düşüncelerini, ideolojini, kimliğini ve politikalarını söz ile topluma aktararak kendisini kabul ettirmeye çalışmaktadır.

Erdoğan, sözün gücünü en iyi kullanan siyasetçilerin başından gelmektedir. Bu etkiyi, güzel ve etkili konuşmasıyla, farklı stratejiler deneyerek topluluk üzerinde intiba yaratır.

Erdoğan, siyasette çok etkili sözler sarf eder. Sözün gücünü en iyi kullanan liderlerden biridir. Bu etkiyi söz tasarrufu yaparak gereksiz cümleler kurmaktan kaçınır asıl söylemek istediğini etkili, vurucu bir şekilde kitlesine aktarır.

Hülasa; etkili bir söylem ortaya koyamayan, gündem oluşturmayan liderler kamuoyu oluşturamaz ve sürekli kendisini tekrar eder.

İSTİŞARE VE FARKLI SESLERE KULAK VERMEK

Başarılı liderlerin önemli özelliklerinden biri de farklı seslere, görüşlere, fikirlere açık olması ve eleştirileri dikkate almasıdır. Sadece kendi aklına, bilgisine güvenen, ortak akıl üretemeyen liderler hem siyasette hem de normal hayatlarında yalnızlığa mahkum olurlar.

Mevlana; “Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, ilerini danışarak yap.” der. Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak akla önem verdiğini şu sözlerle dile getirir:

“Türk siyasetinde 'ortak akla' en fazla vurgu yapan , devletin ve partinin kurallarını etkili bir şekilde çalıştıran, istişare kültürünü hem teşkilat çalışmalarında hem de ülke yönetiminde kural edinen bir liderdir.” (syf:112)

İstişareyi siyasetin temel yapı taşlarından olarak görmek lazım. İstişare aynı zamanda bilgi akışını sağlar. Doğru karar vermek, doğru bilgiye sahip olmakla mümkündür.

KİTAPTA YER ALAN DİĞER BİLGİLER

Yani bilgi kanallarınız ne kadar zengin olursa; bu zenginliği doğru yerde ve zamanda kullanmayı bilirsiniz ve siyasi rakiplerinizden bir adım öne geçebilirsiniz. Kitapta ayrıca; Popülizm, adalet, meşruiyet, Fetö ile mücadele, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, Dış Politika, Gençlik ve Kadın, Laiklik, Asker ve Sivil İlişkileri, Milliyetçilik ve Millicilik üzerine faydalı ve derin anlizler yer almaktadır.

'Siyasi Liderlik Ve Erdoğan' kitabı girişte de bahsettiğim gibi özellikle genç okurların okuması gereken önemli bir siyasi kaynaktır.