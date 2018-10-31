Siyasi parti kulislerinde yerel seçim hareketliliği

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Siyasi partiler şu ana kadar "ittifak" konusunda bir adım atmazken, tüm partilerin her seçim bölgesinde kendi adayını destekleyeceği bir yarışın içene girmesi öngörülüyor.

Birçok kentte aday adayları şimdiden çalışmalarını başlattı. Özellikle küçük illerde aday adaylarının bilboard, broşür ve afiş gibi reklam çalışmaları duvarları renklendiriyor.

AK PARTİ ADAYLARI

Tüm seçim bölgelerinde aday göstereceğini açıklayan AK Parti'de aday tespit çalışmaları yürütülüyor. Üç büyük şehir için adayları merak konusu olduğu AK Parti'de İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin isimleri kulislere yansıyor.

ESKİ TFF BAŞKANI İZMİR İÇİN İSMİ GEÇENLER ARASINDA

AK Parti'nin İzmir adayı için ismi geçenler arasında Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener yer alıyor.

BURSA ADAYI FARUK ÇELİK OLABİLİR

AK Parti'nin Bursa adayının ise eski bakanlardan Faruk Çelik olacağı konuşuluyor. AK Parti'de Adana için eski bakanlar Jülide Sarıeroğlu ile Fatma Güldemet Sarı, İl Başkanı Fikret Yeni, mevcut milletvekili Tamer Dağlı ile Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın isimleri gündemde.

KAYSERİ'DE TANER YILDIZ'I İSMİ ÖN PLANDA

Kayseri için eski bakan Taner Yıldız ismi kulislere yansıyor. AK Parti'nin birçok ildeki adaylıkları için eski bakan ve milletvekillerinin ismi Genel Merkez koridorlarında konuşuluyor.

Büyükşehirlerin büyük bölümünde aday değişikliğine gitmesi beklenen AK Parti'de titiz bir kamuoyu yoklaması yapıldığı biliniyor.

KAYYUMLAR İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Bölücü terör örgütü PKK'nın başlattığı çukur eylemlerinden sonra bazı belediyelere atanan kayyumlar için de AK Parti'de özel bir çalışma yürütülüyor. Yapılacak çalışmalar sonucu kayyum atanan belediyelerin adayları belirlenecek. Bu belediyelerin adaylarının batı illerindeki adaylardan önce belirleneceği belirtiliyor.

Aday belirleme süreci kapsamında, vatandaşların, teşkilatın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alan AK Parti, bazı illerde anketler yaptırıyor.

AK PARTİ'DE KADIN ADAYLARA ÖNCELİK

AK Parti'de çıkan sonuçları ve yapılan anketleri ilk olarak parti bünyesinde oluşturulan komisyon değerlendirilecek. Komisyonun değerlendirmesi sonucunda öne çıkan adayların isimleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti'nin aday belirleme sürecinde kadınlara "pozitif ayrımcılık" yapacağı belirtiliyor. Genel Başkan Erdoğan bu konuda teşkilatlara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

"Gönül belediyeciliği" sloganı ile hareket edecek AK Parti, belediye başkan adaylarının başvurularını 5 Kasım'dan itibaren almaya başlayacak.

CHP'DE İSTANBUL ÇEKİŞMESİ

CHP'de kamu çalışanları hariç adaylık başvuruları geçen hafta tamamlandı. Kamu çalışanları için başvuruların ayrıca alınacağı açıklanan CHP'de, en çok merak konusu ise yine üç büyük şehir.

Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisinde (PM) ilk etapta aralarında ilçe ve beldelerin bulunduğu 105 seçim bölgesinde adaylarını açıklayan CHP'de, İstanbul için Muharrem İnce, Ankara için Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım, İzmir için de Abdül Batur isimleri ön planda.

İstanbul için son günlerde adı sıkça gündeme gelen CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylık için en kuvvetli aday. İnce, parti üyelerinin önüne konulacak sandıktan isminin çıkması üzerine görevden kaçmayacağını ifade etmişti. İnce'nin yanı sıra İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi ve Engin Altay isimleri de İstanbul için konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul adayı için il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yakın temasta olduğu ve sürekli değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor.

İZMİR İÇİN İLÇE BELEDİYELERİNDEN İSİMLER KULİSLERDE

Uzun zamandır CHP yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için aralarında mevcut milletvekili ve ilçe belediye başkanlarının bulunduğu çok sayıda isim öne çıkıyor.

Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır, Erdal Aksünger gibi isimler İzmir için konuşulsa da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir milletvekilinin aday gösterilmesinden yana olmadığı belirtiliyor.

İzmir'de, uzun yıllar Narlıdere Belediye Başkanlığı yapan Abdül Batur, genç belediye başkanlarından olan ve Bergama'yı yöneten Mehmet Gönenç ile Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer isimleri kulislere yansıyor.

MERSİN'DE ESKİ BAKANIN İSMİ ÖN ÇIKIYOR

Mersin'de ise anketlerde eski Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın ismi öne çıkıyor. Ayrıca eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Vahap Seçer ve Fikri Sağlar, Mersin

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı açıklaması yaptı. Partinin Bolu'da yaptırdığı anketlerde ise milletvekili Tanju Özcan ismi öne çıktı. CHP'nin Sinop'ta Baki Ergül, Giresun'da Kerim Aksu isimleriyle yola devam edeceği vurgulanırken Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i aday göstereceği konuşuluyor.

CHP adaylarını ara ara toplanacak Parti Meclisiyle (PM) belirlemeyi planlıyor. Bu kapsamda kasım ayı ortalarında yine bir olağanüstü PM toplantısı yapılması bekleniyor. Bu PM toplantısında 100'den fazla adayın belirlenmesi bekleniyor.

CHP'de adayların resmiyet kazanabilmesi için PM onayı gerekiyor.

CHP'DE KESİN ADAY GÖZÜYLE BAKILAN İSİMLER

Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve Hatay'da Lütfü Savaş'ın yerini koruyacağına kesin gözüyle bakılan CHP'de Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyaretinde yerel seçimlerde muhalefetteki partilerle iş birliği işareti verirken üç büyükşehir adayının belirlenmesinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP ile temasta olacağı konuşuluyor. CHP'de adaylar belirlenirken resmi bir ittifak olmasa da diğer üç partiden oy alabilecek adaylar seçilerek "tabanda ittifak" yapılması planlanıyor.

MHP ÖN BAŞVURU ALIYOR

MHP'de 1 Eylül'den itibaren aday adaylarının ön başvuruları alınmaya başlandı. MHP'nin resmi başvuru tarihi, YSK'nin belirlediği takvime uygun şekilde belirlenecek. Bu çerçevede birkaç gün içinde şekillenecek başvuru süreci, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin teşkilatlara göndereceği genelgeyle duyurulacak.

MHP'de yerel seçim çalışmalarını Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Sadir Durmaz ve Feti Yıldız'dan oluşan komisyon yürütüyor.

MHP, yerel seçimde FETÖ ve benzeri unsurların partiye sızmasını önlemek için hem belediye başkanı hem de meclis üyeliğine adaylık müracaatı yapacakları güvenlik soruşturmasından geçirecek. Bunun için genel merkezde hukukçulardan oluşan heyet, adayların öz geçmişlerine ilişkin titiz inceleme yapacak.

Şu ana kadar sadece Adana için Hüseyin Sözlü ismini açıklayan MHP'de Ankara için Melih Gökçek ismi gündeme gelse de henüz resmi bir davet veya görüşmenin olmadığı açıklandı. MHP ittifak görüşmelerini de dikkate alarak daha önce İstanbul için aday çıkarmama kararı almıştı. Ancak AK Parti ile ittifak yapılmayacağının açıklanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu kent için göstereceği isim merak konusu.

Bu arada MHP kaynakları, Bedrettin Dalan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olarak düşünüldüğünü açıkladı. İddiaya ilişkin konuşan Dalan "Siyasete dönme kararım yok böyle bir şeyden de haberim yok" dedi.

İYİ PARTİ KASIM AYINDA BAŞVURU ALMAYA BAŞLAYACAK

İYİ Parti'de aday adaylığı başvuruları henüz alınmıyor. Bazı yerlerde adaylık açıklaması yapan ve çalışan aday adayları mevcut ancak parti, henüz hiç başvuru almadı. Başvuruların kasımdan itibaren alınması planlanıyor.

İYİ Parti, "dürüstlük", "kendi alanında başarılı olma", "kendini ispat etmiş olma", "partinin ilke ve değerlerine sadakat", "yöresinde tanınan ve sevilir olma" gibi ölçüleri esas alarak adaylarını belirleyecek. Aday tercihleri, teşkilatlarla temas halinde yapılacak.

HDP RESMİŞ OLMAYAN ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI ALINIYOR

HDP'de resmi olmasa da aday adaylığı başvuruları alınıyor. Bunlar ön başvuru niteliğinde gerçekleşiyor. Partinin adaylık için başvuru takvimini ise önümüzdeki günlerde şekillendirmesi bekleniyor.

HDP'de başvurular yerel seçime yönelik oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kamu çalışanlarının yerel seçimlerde adaylık için istifalarında son günü 1 Aralık olarak belirlemişti. Bu tarihe kadar siyasi parti kulislerinde hareketliliğin artarak sürmesi bekleniyor. Ankara, İstanbul ve İzmir ile diğer büyükşehirlerin adaylarını en son açıklaması öngörülen partilerin, yıl sonuna kadar tüm seçim bölgeleri için adaylarını belirleyerek kamuoyuyla paylaşması, yeni yılla birlikte ise sahalara çıkarak seçim çalışmalarına başlaması bekleniyor.