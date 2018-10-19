Siyasi partilerin bütçeden alacağı yardımlar

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, kendisine detone olduğunu söyleyen Yeşim Salkım soruldu.

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Çocuklarınızın gözünü dinlendirin

Çocuklarımızı teknolojiden soyutlayamıyoruz, o halde önlemleri almak ve gelecek zararlara karşı onları uyarmak da bizim sorumluluğumuzda.