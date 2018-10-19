Siyasi partilerin bütçeden alacağı yardımlar

2019 yılı bütçe tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
Siyasi partilerin önümüzdeki yıl devletten alacağı yardımlar da netleşmiş oldu.
HAZİNE'DEN TERÖRÜN PARTİSİNE...
Buna göre, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye bütçeden 92 milyon 238 bin lira verilecek.
24 Haziran seçimlerinde CHP'den gelen emanet oylarla son anda Meclis'e girmeyi başaran HDP, paranın teröristlere aktarılması için şimdiden düşünmeye başladı.
HANGİ PARTİ NE KADAR ALIYOR
AK Parti: 335 milyon 526 bin
CHP: 178 milyon 564 bin
HDP: 92 milyon 238 bin
MHP: 87 milyon 508 bin
İyi Parti: 78 milyon 520 bin