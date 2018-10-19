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Siyasi partilerin bütçeden alacağı yardımlar

24 Haziran'da CHP oylarıyla Meclis'e girmeyi başaran HDP, bütçeden 92 milyon 238 bin lira yardım alacak.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 09:22..
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Siyasi partilerin bütçeden alacağı yardımlar

2019 yılı bütçe tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Siyasi partilerin önümüzdeki yıl devletten alacağı yardımlar da netleşmiş oldu.

HAZİNE'DEN TERÖRÜN PARTİSİNE...

Buna göre, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye bütçeden 92 milyon 238 bin lira verilecek.

24 Haziran seçimlerinde CHP'den gelen emanet oylarla son anda Meclis'e girmeyi başaran HDP, paranın teröristlere aktarılması için şimdiden düşünmeye başladı.

HANGİ PARTİ NE KADAR ALIYOR

AK Parti: 335 milyon 526 bin

CHP: 178 milyon 564 bin

HDP: 92 milyon 238 bin

MHP: 87 milyon 508 bin

İyi Parti: 78 milyon 520 bin

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