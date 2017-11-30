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Siyez Buğdayı nedir

Türkiye’nin en değerli tarım ürünlerinden olan Siyez Buğdayı en doğal ve en eski buğday türü olarak bilinmektedir.

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Siyez, günümüzde adı sıkça duyulan bir çeşit bulgur türüdür. Kullanım alanı gittikçe artan ve önemi yakın zamanda ortaya çıkan Siyez, özetle Anadolu'nun en eski buğday türüdür.

SİYEZ'İN ÖZELLİĞİ

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yetiştirilen Siyez B uğdayı, 14 kromozom sayısıyla genetik olarak dünyadaki ilk buğday çeşidi olarak biliniyor. Geçmişi yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayanan ve dağlık arazilerde yetiştirilen Siyez buğdayı, günümüz buğdayının atası kabul ediliyor.

Sağlıklı beslenme için özellikle uzmanlarca önerilen Siyez Buğdayı, diğer türlere göre daha çok tercih edilen bir besin kaynağı olmuştur.

SİYEZ'İN FAYDALARI

Kandaki yağları düşürücü yönü olduğu bilinen lif bakımından oldukça zengin bir gıda olan Siyez, lifli yapısından dolayı sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakları temizleyici özelliği bulunmaktadır.

Antioksidan değeri ile yaşlanmayı önleyici besin olarak da bilinen Siyez, yapı olarak bazı kozmetik ürünlerine de örnek teşkil etmektedir.

İyi bir diyet besini olan Siyez'in karbonhidrat değeri düşük, protein değeri ise oldukça yüksektir.

İçerdiği yüksek mineralli yapısı ile mide rahatsızlıkları konusunda da tedavi edici ve sindirimi düzenleyici etkileri bulunmaktadır.

Bağırsak kanserinin de bir numaralı düşmanı olan Siyez, Yüksek mineral ve selülozdan dolayı besin emilimini hızlandırır, kabızlığı engeller

Bununla birlikte içerdiği sıfır kolesterol ile, kolesterol hastalarına en çok önerilen besinlerin başında gelen Siyez, günümüzde bir çok unlu gıda türevi ile karşımıza çıkmakta, aynı zamanda bulgur olarak da tüketilmektedir.

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