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'Siyonizm ve Filistin Sorunu' kitabı yayımlandı

Siyaset bilimci ve yazar Mim Kemal Öke'nin 'Siyonizm ve Filistin Sorunu' adlı kitabı Timaş Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 09:34..
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Milliyetçi Yahudiler, Siyon Dağı’nın eteklerinde bir Musevi devleti kurmak istediklerinden beri Siyonizm ve Filistin Sorunu sadece Ortadoğu’nun değil, bütün dünyanın gündeminde.

Theodor Herzl’in fikir babalığını yaptığı 19. yüzyılın sonlarından bu yana Avrupa ve pek tabi Osmanlı’nın politikasını etkilediği ‘siyasi Siyonizm’, bugünlerin reel politiğine uzanıyor. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump’ın Balfour Deklarasyonu’nun 100. yılında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, bütün dünyayı ayağa kaldırdı.

'Siyonizm ve Filistin Sorunu' kitabı yayımlandı

Peki, nasıl oluyor da üç dinin kutsal kabul ettiği bir şehir, bütün kıtaları harekete geçirmeyi başarıyor? Prof. Dr. Mim Kemâl Öke’nin kaleme aldığı ve mazisi doktora yıllarına dayanan Siyonizm ve Filistin Sorunu (1800-1923) adlı eser, meselenin tarihsel kökenlerini inceliyor.

'Siyonizm ve Filistin Sorunu' kitabı yayımlandı

Gelişmeleri, son derece objektif, soğukkanlı ve ‘olması gerektiği gibi’ aktarıyor. Günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan Abdülhamid Han, İttihatçılar ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili de çarpıcı tespitlerde bulunuyor.

Yazar: Mim Kemal Öke

Yayınevi: Timaş Yayınları

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 568

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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