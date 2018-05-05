Size bavul hazırlatacak 5 yaz festivali

Selen KALDIRIM / [email protected]

Müzik festivalleri, tartışmasız insanın kendini en mutlu, en genç, en yorulmak bilmez hissettiği yerler. Bu şehir festivalleri, lüks çarşaflarda değerli bir uyku çekmeyi tercih edenler yerine, nemli uyku tulumunda kıvrılmak isteyenler için mükemmel. 15 yaş grubundan geçilmeyen ‘Duman’ konserinden bahsetmiyoruz; 2018 yılının yaz ayları için ellerinizi bavul doldurmaya götürecek Avrupa'nın en favori festivallerine hazır olun.

MEADOWS IN THE MOUNTAINS / BULGARİSTAN

Bulgaristan'ın çarpıcı Rodop Dağları'nda düzenlenen 3 günlük festival müzik, sanat ve edebiyat festivali olarak müzikseverleri karşılıyor. “Meadows In The Mountains”de toprağın gökyüzüne dokunduğu ve güneşin doğayı kucakladığı bir ambians söz konusu.

DOĞA İLE MÜZİK BİR ARADA

Üç gün süren festival altı yıldır haziran ayında gerçekleşiyor. Bu festivali daha önce duymamış olabilirsiniz ama alışık olduğunuz cümbüşlerden farklı bir etkinlik olduğu kanaatindeyim. Deniz seviyesinden 850 metre yüksekte yer alan festival alanının benzerini daha önce görmedim. Hippi tarzı diyebiliriz ama asıl önemli olan dağların ardında, gökyüzüne yakın bir manzarada eğlenmek.





YER, MEKAN, ZAMAN

Bulgaristan'ın eşsiz Rodop Dağları'nda 7-10 Haziran 2018'de yapılacak festival biletlerine www.meadowsinthemountains.com adresinden ulaşabilirsin.

SECRET SOLSTICE FESTIVAL - İZLANDA

Biz bu festivali dünyadaki en eşsiz festival olarak adlandırdık. Benim önerim olarak yaz festivali tatilinizi planlamanız gereken yer burası. Secret Solstice her yıl şaşırtıcı bir konseptle karşımıza çıkıyor.

DEV BUZULDA FESTİVAL

Festival alanınızı söylüyorum: eriyen dev buzul Langjökull. Evet kulağa biraz garip geliyor... insanlar muhtemelen ''buzul erimeden değerlendirelim'' diye düşünürken bir müzik etkinliğinde karar kılmışlar. İzlanda'nın Kuzey Kutup Dairesi'ne çok yakın olması nedeniyle bazı astronomik aldatmacalardan dolayı festival otomatik olarak farklı bir atmosfere dönüşüyor.

ASTRONOMİK OYUNLAR

Güneşin gecenin ayarlarını bozduğu uzun bir gün geçiriyorsunuz. Yani anlayacağınız bitmeyen festival yapmışlar. Merak etmeyin yaz aylarında donmazsınız. Hazır gitmeden, İzlanda'nın ünlü Mavi sularında bir şeyler hayal etmeyi hayal edin.

21- 24 HAZİRAN İÇİN HAZIR OLUN

Secret Solstice sadece buzul atında değil, açık alanda da yapılıyor. İzlanda'nın Reykjavik kasabasında 21-24 Haziran arası gerçekleşen festivale Avrupa'nın birçok yerinden müziksever gidiyor. Secret Solstice, Küçükçiflik Park konserlerinden sıkılmış, farklı bir festival deneyimi arayanlara özel bir etkinlik diyelim.

MİLYONLUK ETKİNLİK

Secret Solstice geçen yıl bir milyon dolarlık bir adet biletiyle en pahalı festival bileti ünvanını ele geçirdi. Özel jetinden jakuzisine kadar fırsatı kapsayan bu bilet tabii ki gözünüzü korkutmasın. Siz gurbetçi arkadaşlarımız için vermeniz gereken bilet fiyatı 183 euro.

ROCK WERCHTER / BELÇİKA

Avrupalının geleneksel rock festivallerinden biri olan Rock Werchter, herkes için bir şeyler sunuyor ve mümkün olduğu kadar kapsayıcı ve çamurdan arınmış olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sıcak bir yatağa dönmek isteyenler için düzenli bir servis otobüsü var fakat bu festival daha çok kampseverler için. Rock & Coke tadında bir Belçika festivali diyebiliriz.





BİLET FİYATI

5-8 Temmuz tarihleri arası gerçekleşecek festival biletleri 212 euro. (kamp dahil değil).





ØYA FESTİVAL – NORVEÇ

Øya Festivali, her yıl ağutos ayı Oslo'da 60.000 civarında müziksever ağırlıyor. Oslo'nun en büyük müzik festivallerinden biri olan Øya Festivali 8-11 Ağustos’da gerçekleşecek. Sizin gibi festival aşkıyla yanıp tutuşan müzikseverler Tøyenparken'deki festival alanında dört günlük konser, yemek, stant ve aktivite için buluşuyor. Müzik aralarında bazı organik yiyecekleri deneyebilir veya tezgah ve çadırlardan alışveriş yapabilirsiniz. Giriş fiyatı 110 euro.

PRIMAVERA SOUND / BARSELONA

Barselona'da 30 Mayıs ile 3 Haziran arası gerçekleşecek Primavera Sound, Avrupa'nın en saygın müzik festivallerinden biri. Festival, her türlü müzikal tarzını keşfetmekten korkmayan muazzam bir kadroyla sevenlerini ağırlıyor.

UYUMAYAN ŞEHİR FESTİVALİ

Ağırlıklı olarak Parc del Fòrum sahilinde gerçekleşen festival, Barselona'nın geniş atölye çalışmaları, konferanslar, film gösterimleri ve kentin ortasındaki saat partileri ile sürüp gidiyor.

FİYATLAR

Barcelona ve Porto’da gerçekleşecek festival için fiyatlar:

Barselona giriş: 160 euro

Porto 93 euro

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