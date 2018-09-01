Sizi gezdirecek meslekler

Aybüke SENGİR / [email protected]

Gezerken bir yandan da para kazanabiliyor olmak bir çoğumuzun hayalini süslüyor öyle değil mi? Şöyle ki, çoğumuzu zorlayan, seyahat edebilmenin önünde bir engel olarak duran konu; seyahat ederken nasıl para kazanılacağı hakkında pek bir fikrimizin olmaması. Birbirinden çekici yeni nesil mesleklerde hem seyahat hem de ticaret bir arada yürüyor. İşte dünyayı gezerek havalı bir kariyer yapabileceğiniz ve geze geze çok para kazanabileceğiniz milenyum meslekleri...

LEZZET, SEYAHAT, PARA: GURMELİK

Dünya mutfaklarına olan bir ilginiz varsa, bunu dünyanın en prestijli en seyahatli ve en kazançlı mesleği gurmelikle değerlendirebilirsiniz. Gurmelik hobi mi meslek mi diye tartışıladursun, siz erken davranıp damak tadı bilginizi konuşturabilirseniz dünyaca ünlü bir gurme olmanız an meselesi.

1 yıllık bir gastronomi eğitimi sonrası Peru, Brezilya ve Japonya'yı aylarca tavaf ederek yepyeni aromalarla, özgün lezzetlerle, binbir çeşit sos ve baharatla tanışabilirsiniz.

SEYAHAT BLOGGERLIĞI

Elalem ne deri bir kenara bırakıp sırt çantanız, umutlarınız ve kameranızla yollara düşebilir; 20 dakikada kuracağınız bir blogla belki de fenomen olabilirsiniz. Antarktika'da kopan buz kütlesine tüneyip Youtube yayınları yapabilir, Hindistan tapınaklarında egzotik törenlere katılabilir, Myanmar'daki muson yağmurlarını yazdığınız içerikle seyahat bloggerları arasında baş köşeye yerleşebilirsiniz.

PARFÜMÖRLÜK DE GEZDİRİYOR

Kimyaya olan ilginizi neden parfümörlükte değerlendirmeyesiniz. Mühendis olmanız da şart değil; Paris'te 6 aylık bir sertifika programı sonrası yaratıcılığınızı ve hassas burnunuzu kullanıp yılın 9 ayını seyahat ederek geçirebilirsiniz. Parfümörlüğe adım atıp çoğu parfümörün hayal ettiği gibi Kore'ye gitmeyi deneyebilirsiniz. Kore'nin milli çiçeği Mugunghavot'ları toplayıp emsalsiz bir esans yaratabilirsiniz.

Rio de Janeiro'nun meşhur botanik parklarında özel izinle bir dolu egzotik bitki özü keşfedebilir; Cape Town Kirstenbosch Botanik Parkı'nda bulacağınız çarpıcı Afrika notalarını yaratacağınız parfümlere taşıyabilirsiniz. Dönüşte Cenevre'deki dünya koku atölyelerine katılabilir; Paris'te düzenlenen parfüm dizaynı yarışmalarında derece alabilirsiniz mesela, nasıl fikir?

UÇUŞ HOSTESİ OLUN GÖRMEDİĞİNİZ YER KALMASIN

Çevreniz size hep zarif silüetinizden, düzgün diksiyonunuzdan, genel kültürünüzden bahsediyorsa hiç düşünmeden uçuş hostesliğine başvurun. Temel eğitiminiz sonrası ilk uçuşunuza çıktınız mı, tüm yılı uçarak geçiren, görülmedik yer bırakmayan bir gezginsiniz artık.

Tabi basınç ve tempo biraz yoracak ama, herkes plazalarda dirsek çürütürken siz bir aylık uçuş planında Dubai Alışveriş Festivali'ne katılabilir, Hamburg Otomotiv Fuarı'nı gezebilir, Londra'dan vintage ürünler satın alabilir, Bangkok Patpong'da gece yaşamını deneyimleyebilirsiniz. Dönüşte ise Endonezya Java Adası'nda Ijen Yanardağı'nı fotoğraflayabilir ya da Filipinler'in Sagada Kasabası'nda adrenalin dolu maceralara atılıp sınırlarınızı zorlayabilirsiniz, hiç fena değil değil mi.

TUR REHBERİ OLUN

Hem gezmek hem para kazanmak dendiği zaman akla gelen ilk meslek belki de tur rehberliği. Tur şirketlerini araştırıp, gitmek istediğiniz yerdeki şirketlerden birini seçebilirsiniz. Örneğin bu yıl Mısır’a gitmek istiyorsunuz, yapmanız gereken bu konuda yabancı dil bilgisine sahip olmak. Tur rehberliği yapmak istediğiniz bölgeye daha önceden gitmiş olmanız ise en önemli nokta. Ama birçok şirket bunu bir zorunluluk olarak görmüyor. Yabancı dilinizi iyi bir şekilde kullanabiliyorsanız, bu iş tamamdır.

CRUİSE GEMİSİNDE ÇALIŞIN

Cruise gemisinde çalışmak için tabii kaptan olmak şart değil. Yüzen şehirler adını verebileceğimiz bu kocaman gemilerde aşçı da olabilirsiniz, garson da, barmen de. Dünyayı gezerken bir de üstüne inanılmaz paralar kazanıyorsunuz. Biraz yabancı dil, hizmet sektöründe iyi referanslar, biraz da tecrübe. Üstüne yapılan mülakatta bolca güleryüz, bir tutam özgüven, işte bu kadar.