Sizin için önerdiğimiz önemli tarih kitapları

Bir haftayı daha geride bıraktık. Kitaplarla geçen günler çabuk geçer, pek bir şey anlayamayız. Kitap Ayracı'nın siz kitapseverler için hazırladığı listede çok önemli kalemlerden çıkmış tarihi eserler yer alıyor. Önde gelen tarih kitapları sizlere yeni ufaklar kazandıracak.
Şayet tarih severseniz listemizi mutlaka inceleyin. Prof Dr. İlber Ortaylı'nın da ısrarla herkesin okumasını istediği tarih kitapları arasından sizler için seçtiklerimiz...
CARTER V. FINDLEY - MODERN TÜRKİYE TARİHİ
Carter V. Findley, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel tarihini yeniden değerlendiriyor.
Yazar: Carter V. Findley
Yayınevi: Timaş Yayınları
Çeviren: Güneş Ayas
Baskı yılı: 2016
Syf: 540
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NECDET SAKAOĞLU - BU MÜLKÜN SULTANLARI
İtapta Osmanlılığı temsil eden 36 şayet Fetret beyleri Emir Süleyman ve Musa Çelebi de sayılırsa 38 padişahın yaşamöyküsü, ilgiyle okunacak tarzda ve arada kaynak yapıtlardan kısa alıntılara da yer verilerek anlatılmıştır.
Yazar: Necdet Sakaoğlu
Yayınevi: Alfa Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2015
Syf: 550
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FERİDUN M. EMECEN - YAVUZ SULTAN SELİM
Yavuz'la ilgili bugüne kadar yazılmış eserlerde görülen ve genelde Sultan'ın hareketli mizacı, gözü kara kimliğine dayanarak ortaya çıkmış tarihi yaklaşımların dışında bu eserde, devrin Selimnâmeleri, mektupları ve belgelerinin karşılaştırmalı analizleri yalın ve anlaşılır bir dille yer alıyor.
Yazar: Feridun M. Emecen
Yazar: Yitik Hazine Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2016
Syf: 432
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BERNARD LEWIS - TARİH NOTLARI
Modern Türkiye'nin Doğuşu ve Ortadoğu kitaplarıyla Türkiye'de çok iyi tanınan bu duayen tarihçinin Tarih Notları...
Yazar: Bernard Lewis
Yayınevi: Arkadaş Yayıncılık
Çeviren: Çağdaş Sümer
Baskı yılı: 2014
Syf: 448
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GUENTER LEWY - OSMANLI ERMENİLERİNE NE OLDU?
Yayınlandığı günden beri Ermeni meselesi üzerine en çok tartışılan kitaplardan biri haline gelen Lewy'nin kitabı şimdiye dek yayınlanan eserlerden birçok açıdan farklı.
Yazar: Guenter Lewy
Yayınevi: Timaş Yayınları
Çeviren: Ceren Elitez
Baskı yılı: 2014
Syf: 464
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AVANGELIA BALTA - GERÇİ RUM İSEK DE, RUMCA BİLMEZ TÜRKÇE SÖYLERİZ
Adını 1896'da basılmış bir şiirin ilk iki dizesinden alan bu kitap, Anadolu tarihinin unutulmuş bir unsurunun ve bu unsurun yeniden hatırlanışının öyküsü…
Yazar: Avangelia Balta
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Çeviri: Kolektif
Baskı yılı: 2016
Syf: 424
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SEMAVİ EYİCE - İSTANBUL'UN YAŞAYAN EFSANESİ
Bu kitap, Semavi Eyice'nin hayatı üzerinden Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu zamana kadar geçen yakın tarihimizi "İstanbul" öznesi bağlamında anlatan eşsiz bir eser…
Yazar: Semavi Eyice
Yayınevi: Timaş Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2014
Syf: 480
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FALİH RIFKI ATAY - ÇANKAYA
Çankaya Atatürk'ü doğumundan okul yıllarına, savaştığı cephelerden yaptığı inkılaplarla, tartışma sofralarından insani yönlerine kadar her detayı anektodlara yer vererek anlatan muazzam bir çalışma.
Her Türk vatandaşının mutlaka okuması gereken ve Türkiye'nin dönüşümünü anlamanıza yardımcı olan çarpıcı bir eser.
Yazar: Falih Rıfkı Atay
Yayınevi: Pozitif Yayıncılık
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2013
Syf: 632
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BİTMEYEN SAVAŞTA - KUT'ÜL AMARE (Halil Paşanın Hatıratı)
Tarihi zaferin öyküsü...
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: Akıl Fikir Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2016
Syf: 376
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BERNARD LEWIS - ORTADOĞU
Dünyaca ünlü tarihçi Bernard Lewis'in bilimsel bir yaklaşımla ve etkileyici bir dille anlattığı Ortadoğu kitabı baçucu özellikte.
Yazar: Bernard Lewis
Yayınevi: Arkadaş Yayıncılık
Çeviren: Selan Y. Kölay
Baskı yılı: 2005
Syf: 496
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]