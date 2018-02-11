Sizin için önerdiğimiz önemli tarih kitapları

Bir haftayı daha geride bıraktık. Kitaplarla geçen günler çabuk geçer, pek bir şey anlayamayız. Kitap Ayracı'nın siz kitapseverler için hazırladığı listede çok önemli kalemlerden çıkmış tarihi eserler yer alıyor. Önde gelen tarih kitapları sizlere yeni ufaklar kazandıracak.

Şayet tarih severseniz listemizi mutlaka inceleyin. Prof Dr. İlber Ortaylı'nın da ısrarla herkesin okumasını istediği tarih kitapları arasından sizler için seçtiklerimiz...

CARTER V. FINDLEY - MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Carter V. Findley, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel tarihini yeniden değerlendiriyor.

Yazar: Carter V. Findley

Yayınevi: Timaş Yayınları

Çeviren: Güneş Ayas

Baskı yılı: 2016

Syf: 540

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İdefix

NECDET SAKAOĞLU - BU MÜLKÜN SULTANLARI

İtapta Osmanlılığı temsil eden 36 şayet Fetret beyleri Emir Süleyman ve Musa Çelebi de sayılırsa 38 padişahın yaşamöyküsü, ilgiyle okunacak tarzda ve arada kaynak yapıtlardan kısa alıntılara da yer verilerek anlatılmıştır.

Yazar: Necdet Sakaoğlu

Yayınevi: Alfa Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2015

Syf: 550

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D&R

FERİDUN M. EMECEN - YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz'la ilgili bugüne kadar yazılmış eserlerde görülen ve genelde Sultan'ın hareketli mizacı, gözü kara kimliğine dayanarak ortaya çıkmış tarihi yaklaşımların dışında bu eserde, devrin Selimnâmeleri, mektupları ve belgelerinin karşılaştırmalı analizleri yalın ve anlaşılır bir dille yer alıyor.

Yazar: Feridun M. Emecen

Yazar: Yitik Hazine Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2016

Syf: 432

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D&R

BERNARD LEWIS - TARİH NOTLARI

Modern Türkiye'nin Doğuşu ve Ortadoğu kitaplarıyla Türkiye'de çok iyi tanınan bu duayen tarihçinin Tarih Notları...

Yazar: Bernard Lewis

Yayınevi: Arkadaş Yayıncılık

Çeviren: Çağdaş Sümer

Baskı yılı: 2014

Syf: 448

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D&R

GUENTER LEWY - OSMANLI ERMENİLERİNE NE OLDU?

Yayınlandığı günden beri Ermeni meselesi üzerine en çok tartışılan kitaplardan biri haline gelen Lewy'nin kitabı şimdiye dek yayınlanan eserlerden birçok açıdan farklı.

Yazar: Guenter Lewy

Yayınevi: Timaş Yayınları

Çeviren: Ceren Elitez

Baskı yılı: 2014

Syf: 464

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D&R

AVANGELIA BALTA - GERÇİ RUM İSEK DE, RUMCA BİLMEZ TÜRKÇE SÖYLERİZ

Adını 1896'da basılmış bir şiirin ilk iki dizesinden alan bu kitap, Anadolu tarihinin unutulmuş bir unsurunun ve bu unsurun yeniden hatırlanışının öyküsü…

Yazar: Avangelia Balta

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Çeviri: Kolektif

Baskı yılı: 2016

Syf: 424

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D&R

SEMAVİ EYİCE - İSTANBUL'UN YAŞAYAN EFSANESİ

Bu kitap, Semavi Eyice'nin hayatı üzerinden Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu zamana kadar geçen yakın tarihimizi "İstanbul" öznesi bağlamında anlatan eşsiz bir eser…

Yazar: Semavi Eyice

Yayınevi: Timaş Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2014

Syf: 480

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D&R

FALİH RIFKI ATAY - ÇANKAYA

Çankaya Atatürk'ü doğumundan okul yıllarına, savaştığı cephelerden yaptığı inkılaplarla, tartışma sofralarından insani yönlerine kadar her detayı anektodlara yer vererek anlatan muazzam bir çalışma.

Her Türk vatandaşının mutlaka okuması gereken ve Türkiye'nin dönüşümünü anlamanıza yardımcı olan çarpıcı bir eser.

Yazar: Falih Rıfkı Atay

Yayınevi: Pozitif Yayıncılık

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2013

Syf: 632

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D&R

BİTMEYEN SAVAŞTA - KUT'ÜL AMARE (Halil Paşanın Hatıratı)

Tarihi zaferin öyküsü...

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Akıl Fikir Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2016

Syf: 376

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İdefix

BERNARD LEWIS - ORTADOĞU

Dünyaca ünlü tarihçi Bernard Lewis'in bilimsel bir yaklaşımla ve etkileyici bir dille anlattığı Ortadoğu kitabı baçucu özellikte.

Yazar: Bernard Lewis

Yayınevi: Arkadaş Yayıncılık

Çeviren: Selan Y. Kölay

Baskı yılı: 2005

Syf: 496

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]