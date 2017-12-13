Bu hafta hangi kitapları okumalısınız?

Her geçen gün yeni kitaplar okuyucularla tanışıyor. Kitapların bolluğundan çoğu zaman neyi okuyacağımıza karar veremiyoruz. Tarih, edebiyat, inceleme-araştırma, felsefe, psikoloji, bilim kurgu, şiir gibi alanlarda yeni kitaplar raflarda yerini almaya devam ediyor.
Son zamanlarda okurların beğenisini kazanan kitapları ‘Bu hafta ne okuyacağım’ sorunuza cevap niteliği taşıyan seçkimize buyurun.
Hepinize keyifli okumalar diliyoruz...
MEHMET RAUF - EYLÜL
Eylül Osmanlı-Türk edebiyatının “ilk psikolojik romanı” olarak gösterilir. Fransız romantizminden etkilenen Mehmet Rauf trajik bir aşk hikâyesini, kişilerin iç bunalımlarını, çatışmalarını, duygusal yoğunluklarını büyük bir dil zenginliğiyle ortaya koyarken insan ruhunu etkileyen doğayı ve mekânları da şiirsel bir güzellikle betimler.
Ayrıntı Yayınları Türk klasiklerini yeniden bastı.
Yazar: Mehmet Rauf
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Dili: Türkçe
Syf: 320
İlk baskı yılı: 2017
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SOFYA KURBAN - CEBİMDEKİ TAŞLAR
Sofya Kurban ikinci öykü kitabında küçük anlara odaklanıyor. Küçük kırılma anlarına. Bir telefon görüşmesi, bir bardak sabah çayı, arabada dinlenilen bir şarkı süresi gibi küçük anlara...
Yazar: Sofya Kurban
Yayınevi: Ayizi Kitap
Dili: Türkçe
İlk baskı yılı: 2017
Syf: 120
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ZEYNEP ATİLA - ZAMANIN ARDI
Zeynep Atila, ilk kitabı 'Zamanın Ardı'yla okurun karşısında. Sade, akıcı dili ve şaşırtan kurgusuyla bir kadının iç dünyasında düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor hepimizi.
Karakter analizleri, freudyen yöntemler yüklü seanslar okuru kendisiyle yüzleşmeye çağırıyor.
Yazar: Zeynep Atila
Yayınevi: Koyu Kitap
Dili: Türkçe
ilk baskı yılı: 2017
Syf: 112
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MARİANA ENRİQUEZ - YANGINDA KAYBETTİKLERİMİZ
Arjantinli yazar Mariana Enriquez’in ürkütücü evreninde canavarlar yatakların altında saklanmıyor, ormanların içinde dolaşmıyor. Bu öykülerde canavar, biziz. 12 öykü, ölümün dokunduğu 12 karakter.
Yazar: Mariana Enriquez
Yayınevi: domingo
Çeviren: Seda Ersavcı
İlk baskı yılı: 2017
Syf: 208
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SİN EREN - İFŞA
Gerçek aşkı internette arayanlardan mısın?
Peki ya âşık olduğunu sandığın adam, âşık olduğun adamın fotoğraf ve videolarını çalan bir sapıksa?
Yazar: Sin Eren
Yayınevi: Herdem Kitap
İlk baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 221
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NATSUME SOSEKİ - SANŞİRO
Modern Japon romanının en önemli temsilcilerinden Natsume Soseki’nin ince mizah ve sonsuz masumiyetle örülü bu romanı, 23 yaşındaki Sanşiro’nun yaşadığı küçük yerden ayrılıp üniversite için Tokyo’ya gitmesiyle başlıyor.
Yazar: Natsume Soseki
Yayınevi: Maya Kitap
Çeviren: Ahmet Kaan Bilir
İlk baskı yılı: 2017
syf: 272
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AHMET RASİM - KİTABE - İ GAM
Erken dönem eserlerinden olan Kitâbe-i Gam, Râsim’in İstanbul’da Ada’da âşık olduğu kadına yazdığı mektuplarından oluşmakta. Ahmet rasim'in önemli klasiği...
Yazar: Ahmet rasim
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Dili: Türkçe
İlk baskı yılı: 2017
Syf: 256
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KEMAL SELÇUK - RÜYADAKİ KADIN
Edebiyat öğretmenliğinden emekli olduktan sonra düzeltmenlik yapan, okuma gruplarında vakit geçirip hayatını da düzeltmeye çalışan Hikmet, namı diğer Ataç Abi…
Cebinde taşıdığı konyağı mesai boyunca yudum yudum tüketen, kendini tüketmemek için de Hikmet’e sığınan bankacı Aylin…
Yazar: Kemal Selçuk
Yayınevi: İletişim Yayınları
Dili: Türkçe
İlk baskı yılı: 2017
Syf: 209
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GUİLLERMO ROSALES - FELAKETZEDELER EVİ
Küba’nın 47 yaşında intihar eden dâhi yazarı Guillermo Rosales’in, ağır bir şizofreniden muzdarip olduğu günlerde kaldığı zamanlardakine benzeyen bir bakımevini anlattığı nefis kitabı.
Yazar: Guillermo Rosales
Yayınevi: Jaguar Kitap
Çeviren: Gökhan Aksay
İlk baskı yılı: 2017
Syf: 114
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DİNO BUZATTİ - YEDİ ULAK
1942 yılında yayımlandığında okurlar ve edebiyat eleştirmenleri tarafından beğeniyle karşılanan, yalın ve sembollerle örülü Yedi Ulak, İtalyan yazar Dino Buzzati’nin kendi öykülerinden derlediği ilk seçki.
Yazar: Dino Buzatti
Yayınevi: DeliDolu
Çeviren: Özge Parlak Temel
İlk baskı yılı: 2017
Syf: 324
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