Bu hafta hangi kitapları okumalısınız?

Her geçen gün yeni kitaplar okuyucularla tanışıyor. Kitapların bolluğundan çoğu zaman neyi okuyacağımıza karar veremiyoruz. Tarih, edebiyat, inceleme-araştırma, felsefe, psikoloji, bilim kurgu, şiir gibi alanlarda yeni kitaplar raflarda yerini almaya devam ediyor.

Son zamanlarda okurların beğenisini kazanan kitapları ‘Bu hafta ne okuyacağım’ sorunuza cevap niteliği taşıyan seçkimize buyurun.

Hepinize keyifli okumalar diliyoruz...

MEHMET RAUF - EYLÜL

Eylül Osmanlı-Türk edebiyatının “ilk psikolojik romanı” olarak gösterilir. Fransız romantizminden etkilenen Mehmet Rauf trajik bir aşk hikâyesini, kişilerin iç bunalımlarını, çatışmalarını, duygusal yoğunluklarını büyük bir dil zenginliğiyle ortaya koyarken insan ruhunu etkileyen doğayı ve mekânları da şiirsel bir güzellikle betimler.

Ayrıntı Yayınları Türk klasiklerini yeniden bastı.

Yazar: Mehmet Rauf

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Dili: Türkçe

Syf: 320

İlk baskı yılı: 2017

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D&R

SOFYA KURBAN - CEBİMDEKİ TAŞLAR

Sofya Kurban ikinci öykü kitabında küçük anlara odaklanıyor. Küçük kırılma anlarına. Bir telefon görüşmesi, bir bardak sabah çayı, arabada dinlenilen bir şarkı süresi gibi küçük anlara...

Yazar: Sofya Kurban

Yayınevi: Ayizi Kitap

Dili: Türkçe

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 120

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İdefix

ZEYNEP ATİLA - ZAMANIN ARDI

Zeynep Atila, ilk kitabı 'Zamanın Ardı'yla okurun karşısında. Sade, akıcı dili ve şaşırtan kurgusuyla bir kadının iç dünyasında düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor hepimizi.

Karakter analizleri, freudyen yöntemler yüklü seanslar okuru kendisiyle yüzleşmeye çağırıyor.

Yazar: Zeynep Atila

Yayınevi: Koyu Kitap

Dili: Türkçe

ilk baskı yılı: 2017

Syf: 112

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D&R

MARİANA ENRİQUEZ - YANGINDA KAYBETTİKLERİMİZ

Arjantinli yazar Mariana Enriquez’in ürkütücü evreninde canavarlar yatakların altında saklanmıyor, ormanların içinde dolaşmıyor. Bu öykülerde canavar, biziz. 12 öykü, ölümün dokunduğu 12 karakter.

Yazar: Mariana Enriquez

Yayınevi: domingo

Çeviren: Seda Ersavcı

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 208

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İdefix

SİN EREN - İFŞA

Gerçek aşkı internette arayanlardan mısın?

Peki ya âşık olduğunu sandığın adam, âşık olduğun adamın fotoğraf ve videolarını çalan bir sapıksa?

Yazar: Sin Eren

Yayınevi: Herdem Kitap

İlk baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 221

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D&R

NATSUME SOSEKİ - SANŞİRO

Modern Japon romanının en önemli temsilcilerinden Natsume Soseki’nin ince mizah ve sonsuz masumiyetle örülü bu romanı, 23 yaşındaki Sanşiro’nun yaşadığı küçük yerden ayrılıp üniversite için Tokyo’ya gitmesiyle başlıyor.

Yazar: Natsume Soseki

Yayınevi: Maya Kitap

Çeviren: Ahmet Kaan Bilir

İlk baskı yılı: 2017

syf: 272

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İdefix

AHMET RASİM - KİTABE - İ GAM

Erken dönem eserlerinden olan Kitâbe-i Gam, Râsim’in İstanbul’da Ada’da âşık olduğu kadına yazdığı mektuplarından oluşmakta. Ahmet rasim'in önemli klasiği...

Yazar: Ahmet rasim

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Dili: Türkçe

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 256

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İdefix

KEMAL SELÇUK - RÜYADAKİ KADIN

Edebiyat öğretmenliğinden emekli olduktan sonra düzeltmenlik yapan, okuma gruplarında vakit geçirip hayatını da düzeltmeye çalışan Hikmet, namı diğer Ataç Abi…

Cebinde taşıdığı konyağı mesai boyunca yudum yudum tüketen, kendini tüketmemek için de Hikmet’e sığınan bankacı Aylin…

Yazar: Kemal Selçuk

Yayınevi: İletişim Yayınları

Dili: Türkçe

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 209

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Kitap Yurdu

GUİLLERMO ROSALES - FELAKETZEDELER EVİ

Küba’nın 47 yaşında intihar eden dâhi yazarı Guillermo Rosales’in, ağır bir şizofreniden muzdarip olduğu günlerde kaldığı zamanlardakine benzeyen bir bakımevini anlattığı nefis kitabı.

Yazar: Guillermo Rosales

Yayınevi: Jaguar Kitap

Çeviren: Gökhan Aksay

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 114

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D&R

DİNO BUZATTİ - YEDİ ULAK

1942 yılında yayımlandığında okurlar ve edebiyat eleştirmenleri tarafından beğeniyle karşılanan, yalın ve sembollerle örülü Yedi Ulak, İtalyan yazar Dino Buzzati’nin kendi öykülerinden derlediği ilk seçki.

Yazar: Dino Buzatti

Yayınevi: DeliDolu

Çeviren: Özge Parlak Temel

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 324

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İdefix

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