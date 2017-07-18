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Sızır Belediyesi'nden vatandaşlara ayı uyarısı

Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde sokakta dolaşan ayı, bir kuruma ait güvenlik kameralarınca görüntülendi.

18.07.2017 - 14:40
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Sızır'da bir kurumun kameralarına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde beldeye inen ayının, sokaklarda gezinmesi ve yiyecek araması yer alıyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Öte yandan, Sızır Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, vatandaşları ayı saldırılarına karşı uyardı.

Sızır Belediyesi'nden vatandaşlara ayı uyarısı

DİKKATLİ OLUN

Duyuruda, "Son günlerde kasabamız çevresinde ve içerisinde yaban ayısı görülmektedir. İnsanlar ve hayvanlar için tehlike arz ettiğinden, vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sızır Belediyesi'nden vatandaşlara ayı uyarısı

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