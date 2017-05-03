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Sızma girişiminde bulunan PKK'lıların vurulma anı

Hakkari'de sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist, havan atışıyla etkisiz hale getirildi.

03.05.2017 - 14:35
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Sızma girişiminde bulunan PKK'lıların vurulma anı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar düzenleniyor. Örgütün birçok sığınağı imha edilerek, örgüte üst üste darbeler vuruldu. Çaresiz kalan teröristler, artık son kozlarını oynuyor.

2 PKK'LIYA TEK ATIŞ YETTİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan Güven Dağı'na sızmaya çalışan PKK'lı teröristler, güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Havan atışıyla vurulan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

O anlar; terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlardan birçok bilginin paylaşıldığı @KirpiveKobra hesabından paylaşıldı.

Sızma girişiminde bulunan PKK'lıların vurulma anı VİDEO

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