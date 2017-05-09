Şizofren genç, komşularının otomobillerini kundakladı

Olay, saat 04.45 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi 80030 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Emin T., gece evden çıkarak yakındaki bir akaryakıt istasyonundan bir bidon benzin aldı, ailesini arayıp evi yakacağını söyleyip telefonu kapattı.

AİLE POLİSE BİLDİRDİ AMA...

Telaşlanan aile polise durumu polise bildirdi ancak birkaç dakika sonra Emin T., oturdukları apartmanın karşısında komşularına ait park halindeki iki lüks otomobili üzerlerine benzin dökerek ateşe verdi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜLER

Alev topuna dönen 01 NA 204 ve 01 DJG 20 plakalı otomobillere kısa sürede gelen itfaiye müdahale etti. İtfaiye alevleri söndürürken, yanan otomobillerin yanında bulunan 01 EMH 54 plakalı otomobil de hasar gördü.

Otomobillerinin kundaklanmasıyla şoke olan komşular, Emin T.'nin daha önce de oturduğu evi yakmaya çalıştığını ve evlerinin kapılarını zorlayarak kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Olayın ardından Emin T. ve ona benzin veren akaryakıt istasyonu çalışanını gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.

























