Şizofren hastası genç kız yaşadığı dehşeti anlattı

Evden kaçan A.A.’ya tecavüz ederek başka erkeklere sattıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar A.K. (54) ve T.S. (30) dün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. 22 yaşındaki A.A.’da, yaşadığı dehşetin ardından sanıklarla duruşmada yüzleşti.

BAYILDI, YÜZLERİNE BAKAMADI

Duruşma öncesi iki defa bayılan genç kız A.A. da avukatı Sibel Önder ve ailesinin desteğiyle zor ayakta durabildi. Mahkemede sanıkların yüzüne bakmaya korkan, zaman zaman avukatının arkasına saklanıp sırtına yüzünü yaslayan genç kız, yaşadıklarını mahkeme heyetine anlattı.

"BANA TECAVÜZ ETTİLER, BAŞKA ERKEKLERE DE SATTILAR"

"Beni kaçırdılar, tecavüz ettiler ve başka erkeklere de sattılar" yönündeki polis ifadesini tekrarlayan A.A. şunları söyledi: "Kapıyı kilitleyip, zorla ilişkiye girdiler. Beni dövüp, yumrukladılar. Başka erkeklere de sattılar. Tanımadığım erkekler eve geldi ilişkiye girdi. Önce Sedat ilişkiye girdi, ardından diğerleri benle zorla beraber oldu."

SİNİRLERİ BOZULAN GENÇ KIZI HAKİM SAKİNLEŞTİRDİ

Sanıklara zaman zaman “Şerefsizler”, “Allah belanızı versin” diye bağıran genç kızı, hakim “Güzel kızım sakin ol, sen her şeyi anlat” diyerek sakinleştirdi. İfadesi alınan A.A. bir türlü sakinleşmeyince, daha fazla etkilenmemesi için salondan çıkarıldı.

SANIK: ASIL MAĞDUR BENİM

Sanıklardan A.K. ise genç kızla kendi istediğiyle ilişkiye girdiğini, gidecek evi olmadığı için evinde barındırdığını öne sürdü. Sedat isimli bir arkadaşının arayıp A.A.’yı anlattığını savunan A.K., şunları söyledi:

"Sedat elinde bir kız olduğunu para karşılığı ilişkiye girdiğini söyledi. Kabul ettim, A.A.’yı evime bıraktı. Sonra Sedat ‘Kızın evi yok, sende kalsın’ dedi ve 2 bin TL istedi. Ben de ‘Evi yoksa gelsin benim evde kalsın’ deyip 750 TL verdim. İlişkim oldu, ama hep kendi isteğiyle. Asıl mağdur benim"

"HATALIYIM BİLİYORUM"

Tutuklu sanık T.S. de A.A. ile para karşılığı ilişkiye girdiğini iddia etti. T.S. “Hatalıyım, biliyorum. Ailemin ve çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. En büyük yanlışım eşimi aldatmak oldu. A.A.’yı Aliağa’dan hayat kadınlarının yanından aldım” iddiasında bulundu.

ADLİ TIP’A SEVK EDİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın Dernekleri Federasyonu’nun da müdahil olduğu davada mahkeme heyeti, A.A. için, “beyanlarına itibar edilip, edilemeyeceği ve beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunup, savunamayacağı yönünde” Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını istedi. Tahliye talebi isteyen iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşma mart ayına ertelendi.