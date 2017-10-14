Şizofren hastası oğlunu yaralayıp intihara kalkıştı

Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından Abdülhamid Han'ın ve o dönem Osmanlı'sının anlatıldığı dizi yine ekrana kilitledi.

Apple'ın yeni telefonlarını tanıttığı lanman 12 Eylül tarihinde gerçekleşti, Türkiye'de 8, 8 Plus ve X'lerin satış fiyatı belli oldu.

iPhone X'in satış fiyatının açıklanmasıyla geçtiğimiz aylarda ABD'de Türklerin yaptığı bir röportaj akıllara geldi.

ABD'lilere iPhone 5 bin dolar olsa alır mısınız sorusu

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İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

Ortaylı, Türklerin öncelikle Rusya olmak üzere dışa açıldığını, dış evliliklerin başladığını söyleyerek "Güzel bir kombinasyon oldu" dedi.