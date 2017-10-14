Şizofren hastası oğlunu yaralayıp intihara kalkıştı

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 262 Sokak'ta Kaptan A. (72) ile oğlu İbrahim Aydın A. (30) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Kaptan A. oğlunu tabancayla ayağından vurdu. Yaralanan İbrahim Aydın A. bölgedeki bir dükkana girerek yardım istedi.
Dükkan sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Aydın A'yı özel bir hastaneye kaldırdı.
EVDE KENDİNİ KAFASINDAN VURDU
Haber verilmesi üzerine Kaptan A'nın evine giden polis ekiplerinin çağrılarına rağmen kapı açılmayınca olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
Balkondan eve giren ekipler Kaptan A'yı yerde yaralı halde yatarken buldu.
Kendisini başından vurduğu belirlenen Kaptan A, evin önünde bekletilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaptan A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.