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Şizofreni hastası annenin boğmaya çalıştığı bebek öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde, battaniyeyle bebeğini boğmaya çalışıp ölmesine neden olan anne, "Neden böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum." dedi.

DHA | 29.03.2018 - 08:10..
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Çine'de geçen 13 Ocak'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen ev kadını S.E. (37), gece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde 6 aylık bebeği Özcan E.'yi battaniye ile boğmak istedi. Sesler üzerine uyanan baba Ö.E., eşine müdahale etti.

Ö.E., nefes almadığını fark ettiği tek çocukları olan minik Özcan E.'yi, çağırdığı 112 Acil Servis ambulansı ile Çine Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye getirildiğinde duran kalbi yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılan bebek, hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle önce Aydın Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TALİHSİZ BEBEK KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavi altına alınan minik Özcan E., doktorların müdahalesine rağmen 74 gün sonra dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

NEDEN YAPTIĞINI HATIRLAMADI

Polisin olayın ardından gözaltına aldığı anne S.E'.nin ifadesinde, suçunu itiraf edip, "Neden böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum." dediği öğrenildi. S.E., şizofreni hastası olduğu için ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıdı.

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