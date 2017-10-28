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Şizofreni hastası keserle annesini öldürüp intihar etti

Denizli-Merkezefendi ilçesinde Abdullah Genişol, tartıştığı annesi Şennur Genişol'u başına keserle vurup bıçakladıktan sonra kendini astı.

28.10.2017 - 23:50
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Gültepe Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana gelen olayda, şizofreni hastası 24 yaşındaki Abdullah Genişol ile annesi 45 yaşındaki Şennur Genişol arasında iki katlı evlerinin alt katında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Genişol, eline geçirdiği keserle annesi Şennur'un başına vurdu. Genişol, kanlar içerisinde yere yığılan annesini bıçaklayarak öldürdü.

Şizofreni hastası keserle annesini öldürüp intihar etti

KARDEŞİ BALKONDAN ATLAYIP KURTULDU

Cinayetin ardından Abdullah Genişol, sokakta arkadaşlarıyla birlikte olan kardeşi, İmam Hatip Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Muhammet'i arayıp, acilen eve gelmesini istedi. Genişol, olan bitenden habersiz eve gelen Muhammet'e de keserle saldırdı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Muhammet Genişol, ağabeyinin kolunu ısırıp, elinden kurtuldu, balkondan atlayıp, komşularından yardım istedi.

Şizofreni hastası keserle annesini öldürüp intihar etti

ÜST KATA ÇIKIP KENDİSİNİ ASTI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar Abdullah Genişol, üst kata çıktı, kendisini asarak yaşamına son verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde, alt katta Şennur Genişol'un, üst katta ise oğlu Abdullah'ın cesediyle karşılaştı.

Anne oğulun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Muhammet Genişol ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şizofreni hastası keserle annesini öldürüp intihar etti

Şizofreni hastası keserle annesini öldürüp intihar etti

Şizofreni hastası keserle annesini öldürüp intihar etti

Şizofreni hastası keserle annesini öldürüp intihar etti

Şizofreni hastası keserle annesini öldürüp intihar etti

Şizofreni hastası keserle annesini öldürüp intihar etti

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