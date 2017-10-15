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Şizofreni hastası oğlunu vurup intihar etti

Antalya'da kavga ederken şizofreni hastası oğlunu bacağından vuran baba Kaptan Atmaca intihar ederek hayatını kaybetti.

15.10.2017 - 16:27
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi'nde  meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden emekli Kaptan Atmaca ile şizofreni tedavisi gören oğlu İbrahim Aydın Atmaca arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kaptan Atmaca, oğlunu tabancayla bacağından vurdu.

Yaralı halde evden çıkan İbrahim Aydın Atmaca, çevredeki bir dükkana girip yardım istedi. Dükkan sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İbrahim Aydın Atamaca, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Şizofreni hastası oğlunu vurup intihar etti

KENDİSİNİ BAŞINDAN VURARAK İNTİHAR ETTİ

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kendisini evine kilitleyen Kaptan Atmaca'ya teslim olması için çağrıda bulundu. Atmaca tüm çağrılara karşın kapıyı açmayınca, özel harekat polisleri sevk edildi. Balkondan eve giren ekipler, Kaptan Atmaca'yı yerde yaralı halde yatarken buldu. Kendisini başından vurduğu belirlenen Kaptan Atmaca, evin önünde bekletilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan Kaptan Atmaca, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Şizofreni hastası oğlunu vurup intihar etti

Şizofreni hastası oğlunu vurup intihar etti

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