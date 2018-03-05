Skijoring nedir

Bir zamanlar kış aylarında uzak yerlere seyahat etmek için kullanılan skijoring, bugün dünyanın en ekstrem sporlarından biri.

Bu sporda, bir kişi, dizginlerini tuttuğu, özel olarak eğitilmiş köpeklerinin çektiği kayakla kayar.

İlk olarak 1928 Kış Olimpiyatları'nda gösteri sporu olarak yer alan skijöring, bugün, Norveç, ABD, Kanada ve Rusya'nın bazı bölgelerinde yarış sporu olarak karşımıza çıkıyor.

Yarışın uzunluğu 5 ile 20 kilometre arasında değişiklik gösteriyor. Sporcunun hızı ise kullandığı hayvana göre değişiyor. Hızları saatte 80 km kadar hıza ulaşılabiliyor.