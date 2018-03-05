Skoda geleceğin otomobilini tasarladı

Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen Skoda'nın yeni modeli Vision X, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

'Geleceğin otomobili' konseptiyle tasarlanan otomobilde, teknoloijyle donanmış kabin içi tasarımı ve keskin çizgilere sahip dış tasarım dikkat çekiyor.

DÜĞMELERE ELVEDA

Volkswagen grubunun diğer markalarında olduğu gibi Skoda da yeni modeli Vision X'te düğmelere veda ediyor. Geniş ve dokunmatik bir multimedya ekranı üzerinden aracın hemen hemen tüm kontrolleri idare edilebiliyor. Bahsi geçen bu multimedya ekranları artık hemen hemen her otomobilde mevcut. Ancak Vision X'i farklı kılan, bu ekrandan tüm yolcular için ayrı ayrı bulunması.

ARAÇTA 2 ADET CNG TANKI VAR

Skoda Vision X, benzeri görülmemiş bir motor sistemiyle geliyor. 1,5 litrelik benzinli turbo motora ek olarak aracın arkasında iki adet CNG tankı bulunuyor. Bu CNG tankları ise elektrikli bir motorla destekleniyor. CNG Hibrit adı verilen bu sistemle Skoda Vision X, hem performanslı hem de ekonomik bir sürüş keyfi yaşatabilir. Ayrıca, söz konusu elektrikli motorun fren esnasında şarj olması da aracı benzerlerinden ayıran bir diğer özellik.

FAR HATLARI VE ANA ÇİZGİLERDE DEĞİŞİM

Aracın dışında klasik Skoda tasarımlarından farklı olarak farlar dikkat çekiyor. Ana far üzerine konumlandırılan çizgi şeklinde gündüz farları, biraz daha yükseğe konumlandırılmış vaziyette. Aracın dış tasarımında göze çarpan bir diğer nokta ise, arka kısımda logo yerine modelin isminin yer alması.

ÜRETİM TARİHİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Cenevre'de aracı konsept olarak yayınlayacak olan Skoda, aracın seri üretim ve piyasaya çıkış tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşmadı. Yabancı otomobil otoritelerinin aracın fiyat tahminini vergiler dahil Türk lirasına çevirdiğimizde, 1 milyon 150 bin Türk lirası gibi bir rakam ortaya çıkıyor.