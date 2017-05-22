Skoda, SUV segmentine yeni bir oyuncu daha kazandırdı

Şemsiyesi altındaki grup içerisinde araç başına kârlılıkta Audi'yi geride bırakan Skoda, 2016'da tanıttığı büyük SUV'u Kodiaq'tan sonra kompakt Karoq ile sürekli büyüyen bu segmenti boş bırakmayacağını ortaya koydu.

Seat Ateca ile aynı platformu paylaşan ve aynı bant üzerinde üretilen Karoq, Skoda tarihinde dijital gösterge tablosuna sahip ilk model unvanına sahip.

4382 mm uzunluğundaki Skoda Karoq, 521 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında 1630 litreye ulaşan bagaj hacmi, 3 bağımsız arka koltuğun sökülmesiyle 1810 litreye kadar genişletilebiliyor.

Skoda Karoq, Avrupa'da yılın ikinci yarısında, Türkiye'de ise 2018 yılı başında satışa sunulacak.

Skoda Karoq'ta 1.0 TSI ve 1.5 TSI benzinli motorlara 1.6 TDI ve 2.0 TDI dizel motorlar eşlik ediyor.

Tüm motor seçeneklerinde 7 ileri vitesli DSG otomatik şanzıman da alınabilecek.

2.0 TDI versiyonunda dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunulacak.