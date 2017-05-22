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Skoda, SUV segmentine yeni bir oyuncu daha kazandırdı

Volkswagen Grubu markalarından olan Skoda, yepyeni bir kompakt SUV modeli olan Karoq'un tanıtımını gerçekleştirdi.

22.05.2017 - 16:29
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Skoda, SUV segmentine yeni bir oyuncu daha kazandırdı

Şemsiyesi altındaki grup içerisinde araç başına kârlılıkta Audi'yi geride bırakan Skoda, 2016'da tanıttığı büyük SUV'u Kodiaq'tan sonra kompakt Karoq ile sürekli büyüyen bu segmenti boş bırakmayacağını ortaya koydu.

Skoda, SUV segmentine yeni bir oyuncu daha kazandırdı

Seat Ateca ile aynı platformu paylaşan ve aynı bant üzerinde üretilen Karoq, Skoda tarihinde dijital gösterge tablosuna sahip ilk model unvanına sahip.

Skoda, SUV segmentine yeni bir oyuncu daha kazandırdı

4382 mm uzunluğundaki Skoda Karoq, 521 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında 1630 litreye ulaşan bagaj hacmi, 3 bağımsız arka koltuğun sökülmesiyle 1810 litreye kadar genişletilebiliyor.

Skoda Karoq, Avrupa'da yılın ikinci yarısında, Türkiye'de ise 2018 yılı başında satışa sunulacak.

Skoda, SUV segmentine yeni bir oyuncu daha kazandırdı

Skoda Karoq'ta 1.0 TSI ve 1.5 TSI benzinli motorlara 1.6 TDI ve 2.0 TDI dizel motorlar eşlik ediyor.

Tüm motor seçeneklerinde 7 ileri vitesli DSG otomatik şanzıman da alınabilecek.

Skoda, SUV segmentine yeni bir oyuncu daha kazandırdı

2.0 TDI versiyonunda dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunulacak.

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