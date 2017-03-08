Slovenya Cumhurbaşkanı Instagram'da fenomen oldu

Slovenya’nın ‘Barbie’ lakaplı Cumhurbaşkanı Pahor, 2012 yılındaki seçimlerden önce kullanmaya başladığı Instagram’da bir fenomene dönüşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zira Pahor, Instagram’ı sadece alışılmış siyasetçi pozlarını paylaşmak için kullanmıyor.

FARKLI FOTOĞRAFLAR PAYLAŞIYOR

Twitter’ı domine eden ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Instagram’dan çıktı. 2 milyon nüfuslu Slovenya’da 24 bin Instagram takipçisi olan Pahor, kah temaslarda bulunmak için gittiği New York’ta kolunu eski bir polis otosuna dayandığı sırada çekilmiş havalı pozlarını kah U2’nun solisti Bono ya da top model Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte çektirdiği fotoğraflarını paylaşıyor.

"BARBİE FENA ADAM DEĞİL"

Sadece paylaştığı fotoğraflarla değil bu fotoğraflara yaptığı yorumlar da dikkat çekiyor. Onlardan biri, kendisine makyaj yapıldığı sırada çekilen ve “Barbie, fena adam değil” yorumuyla paylaştığı bu kare.

Pahor’un kameralar karşısında bu denli rahat olmasının nedeni ise kendisine ‘Barbie’ lakabını da kazandıran modellik kariyeri.