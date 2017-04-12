Slovenya'da inşaat atıkları dönüştürülüyor

İnşaat sektörü döngüsel ekonomi ile tanıştı. Slovenya'da atıklar geri dönüşüm teknolojisi kullanılarak başka üretim maddelerine dönüştürülüyor. Her yıl sadece Avrupa inşaat sektöründen kişi başına 2 ton atık çıkarılıyor.

ATIK DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİYOR

Yeniden Hayat projesini yöneten Alenka, konuyu "İnşaat sektörü ve mühendislik faaliyetlerinde büyük miktarda atık geri dönüştürülebilir. İnşaat atıklarının yüzde 70'ini geri dönüşüme soktuğumuzu belirtmek isterim." şeklinde açıkladı.

Maribor'un güney batısında bulunan bir arazide atıklar hayata kazandırılırken, döngüsel ekonomiye de güzel bir örnek veriliyor.