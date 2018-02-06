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Slovenya'nın ilk camisi yükseliyor

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da ilk kez inşa edilen cami ve İslam kültür merkezinin yapımında sona yaklaşıldı.

AA | 06.02.2018 - 12:46..
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  2. Projeler

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da ilk kez inşa edilen cami ve İslam kültür merkezinin yapımında sona yaklaşılırken, modern mimarisiyle dikkat çeken caminin gövdesi ve minaresi tamamlandı.

RAMAZAN AYINA KADAR AÇILACAK

Temeli 2013 yılında atılan ancak geçen süre zarfında inşaatında birtakım sorunlarla karşılaşılan caminin, gelecek yıl ramazan ayına kadar ibadete açılması öngörülüyor. Cami inşasının tamamlanmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Grabus, gelecek yıl ramazan ayına kadar camiyi ibadete açmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Grabus, camiyi ortasına alacak İslam kültür merkezinin ise içinde eğitim ve spor alanları barındıracağını kaydetti.

Grabus, cami yapımında karşılaştıkları mali sorunların çözümünde Slovenyalı işadamlarının da yardım eli uzattığını belirterek, "Ayrıca Bosna Hersek'ten de yaklaşık 5 milyon avro yardım geldi. Halkın, bir proje için bu kadar bağış yapması, bölge ülkelerinde daha önce görülmedi." dedi.

Slovenya'nın ilk camisi yükseliyor

CAMİNİN İNŞAATINI REFERANDUMA GÖTÜRMEK İSTEDİLER

Ljubljana'da bir İslam kültür merkezi açılmasının önemine işaret eden Grabus, "Buranın inşa edilmesi için büyük mücadele verdik. Bir ara merkezin inşasını referanduma götürmek istediler ancak anayasadaki ilgili maddeler sayesinde bu engellendi. Yasalar, hakkı olanın yanındaydı." ifadelerini kullandı.

Grabus, Slovenya'da 40 bine yakın Müslüman yaşadığına dikkati çekerek, başkentte yapılacak cami ve İslam kültür merkezinin ülkedeki Müslüman toplumuna da önemli katkı sağlayacağını söyledi. Slovenya İslam Birliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki iyi ilişkilere de değinen Grabus, her yıl ramazan ayında Türkiye'den Slovenya'ya misafir imamlar geldiğini, Diyanet ile birçok projede birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının bölgenin karşılaştığı sorunları iyi analiz ettiğini vurgulayan Grabus, "Bize her zaman anlayışla yaklaştılar. Bizlere yaratıcılığımızı gösterebilmemiz için fırsat tanıdılar. Bu, buradaki Müslümanlar için çok önemli." diye konuştu.

Slovenya'nın ilk camisi yükseliyor

SLOVENCE İLK İLAHİ

Slovenya'nın tek Kur'an hafızı olan Bosnalı Spendi Fidani ise bir süre önce Boşnakçadan tercüme ettikleri ilk Slovence ilahiyi seslendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

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