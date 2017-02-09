taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.249
USD
3,7179
EURO
3,9749
ALTIN
148,36
PETR
55,1600

SMA hastası çocukların annelerinden eylem

SMA hastası çocukların anneleri, Ankara'da gerçekleştirdikleri eylemle yetkililerden yardım istedi.

09.02.2017 - 00:06
  1. Haberler
  2. İç Haber

TBMM’yi ziyaret ederek yardım talebinde bulunan SMA hastası çocukların anne ve babaları daha sonra Kızılay Güvenpark’a gelerek SMA’ya dikkat çekmek amacıyla eylem gerçekleştirdi. Devlet yetkililerine seslenen anneler, gözyaşları içinde “SMA çaresiz değildir” diye slogan attı. SMA hastalığının tedavisinin mümkün olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, çocukların hayatlarının prosedürlere kurban edilmemesi gerektiğini kaydetti.

SMA hastası çocukların annelerinden eylem

"EVLATLARIMIZ ÖLÜME SÜRÜKLENİYOR"

Çocuğunun her geçen gün gözleri önünde ölüme gittiğini söyleyen Semiha Yıldırım, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, “Ben evladım ölsün istemiyorum. SMA asla çaresiz değil. Kapı kapı dolaştık, çocuklarımızın ilacını istiyoruz. Cumhurbaşkanım lütfen evlatlarımızın ilacını getirin. Evlatlarımız ölüme sürükleniyor, lütfen feryadımızı duyun artık. İlacımızı istiyoruz biz” ifadelerini kullandı.

SMA hastası çocukların annelerinden eylem

"BU ÇOCUKLARIN BÜROKRATİK ENGELLERE TAKILMA LÜKSÜ YOK"

SMA hastası Ece Boyacıoğlu’nun teyzesi İpek Badırgalı ise, “Ben SMA hastası Ece Boyacıoğlu’nun teyzesiyim. Yeğenim Ece 3 ay öne 100 adım atabiliyordu. Şu an bir adımı dahi çok zor atıyor. Hastalık çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yoğun kas kaybı olduktan sonra çocuklara bu ilacı vermenin hiçbir anlamı olmayacak. Bu çocukların zamanı, bürokratik engellere takılma lüksü yok. Geçen her gün çocukların hayatından kaybediliyor. Bu nedenle Türkiye Kas Hastaları Derneği ve hasta aileleri olarak söz konusu ilacın tüm SMA hastası çocuklara ulaştırılması ve tedaviye başlanması için her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz. Devlet erken erişim kapsamında 10 çocuk için bu ilacı getiriyor. Bu sevindirici bir haber ancak geride kalan çocuklara da aynı imkanın sağlanması gerekmiyor mu? Çocuklarımıza yazılan reçeteleri Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumuna teslim ettik ve ilacın gelmesini bekliyoruz. Ortada teşhis var, tedavi var ama ilaç yok. Devlet bir an önce tüm çocuklar için bu ilacı getirmeli ve SGK kapsamına almalı. Çünkü yaşamak tüm SMA hastası çocukların hakkı” diye konuştu.

SMA hastası çocukların annelerinden eylem

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzonspor'da Çubukçu ve Ersun Yanal'dan anlamlı ziyaret

Trabzonspor'da Çubukçu ve Ersun Yanal'dan anlamlı ziyaret

0
SMA hastası çocukların annelerinden eylem 

SMA hastası çocukların annelerinden eylem 

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM