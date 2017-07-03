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Smokinin bilinmeyen tarihçesi

Smokini kim buldu? Smokin ilk nerelerde giyildi? Smokinin adının anlamı nedir?

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Özel davetlerde erkeklerin bir numaralı tercihi olan smokinin tarihi aslında isminde saklı.

Smokin; ingilizce smoke (sigara içmek) anlamına gelir. Peki bu kıyafet nasıl ortaya çıktı? Hepsi bu yazıda.

SİGARA ODASINA ÖZEL CEKET

Amerika'da tütün ve tütün ürünlerinin (sigara, puro) kullanımının yasak olduğu 19. yüzyılda sigara odalarına giren kişiler üzerlerine tuxedo kumaşından yapılan özel ceketleri giyerdi.

Smokinin bilinmeyen tarihçesi

SIRRI ÖZEL KUMAŞINDA SAKLI

Bu ceketlerde tuxedo kumaşının tercih edilme nedeni ise; kapalı ortamlarda sigara ve yağ gibi kötü kokuları içine çekip, açık havada kokuyu dışarı verecek şekilde işlenmiş olmasıydı.

O zamanlar kötü koku için yapılan bu kıyafet şekliyle de erkeklerin tercihi olmuş ve davetlerde en baş köşeyi kapmıştır. Öte yandan bu kıyafete ABD'de hala tuxedo denmektedir.

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