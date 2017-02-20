SMS tuzağıyla dolandıranlara dikkat

İnternet ve cep telefonu üzerinden dolandırıcılık yapan simsarlar, her geçen gün yeni yöntemler geliştiriyor. Bu kez KKTC’deki www.levelci.com adlı internet Oyun sitesinin adını kullanarak halkı dolandıran simsarlar, kişi başına yaklaşık 300 lirayı aşan vurgunlar yapıyor.



Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre; dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden harekete geçerek ‘tekno marketten hediye çeki kazandınız’ diyerek ağına düşürdükleri vatandaşların gsm hatlarına tanımlı mobil hesabından kendi hesaplarına usulsüz para aktarıyorlar. Simsarlar, vatandaşların şüphelenmemeleri için birinci derece yakınlarının sosyal medya hesaplarını ele geçirirken, yeni dolandırıcılık yöntemi şöyle işliyor:

FACEBOOK ÜZERİNDEN TELEFONA KURULAN TUZAK

İlk olarak bir kişinin Facebook hesabını ele geçiren dolandırıcılar, bu kişinin arkadaş listesindeki birinci derece yakınlarını tespit ediyor. Ardından mesajlaşma programı üzerinden normal bir sohbet başlıyor. Hal hatır sorma faslından sonra dolandırıcılar, her şeyden habersiz olan vatandaşa tekno marketlerden indirim kazandığını ve bunu akrabası olarak paylaşmak istediğini söylüyor. Mesajlaşma programı üzerinden önce gsm hattının faturalı olup olmadığı soruluyor. Olumlu cevap alındıktan sonra bu kez karşısındaki kişiden telefon numarasını isteyip, 5523’e ‘Evet’ yazıp mesaj atmasını söylüyor.



Karşısındaki kişinin akrabası olduğunu düşünen ve kurulan tuzaktan şüphelenmeyen vatandaşlar dolandırıcının istediği numaraya evet mesajı gönderince gsm hattına kayıtlı mobil hesaptan otomatik olarak para çekilmeye başlıyor.

Dolandırıcılar, www.levelci.com adlı internet oyun sitesinin adını kullanarak, mobil oyun satın alınmış gibi, parayı kendi hesaplarına geçiriyorlar.