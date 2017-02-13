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Snapchat yerine başka bir firmanın hisselerini aldılar

Snapchat'in halka açılacağını duyurmasının ardından birçok girişimci, isim benzerliği nedeniyle başka firmanın hisselerini satın aldı.

13.02.2017 - 14:52
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Snapchat yerine başka bir firmanın hisselerini aldılar

Anlık görüntü paylaşım uygulaması Snapchat'in halka arzından önce yaşanan "isim karışıklığı", birçok online flört uygulamasının sahibi Snap Interactive şirketine yaradı.

HİSSELER BİR AYDA YÜZDE 98 FIRLADI

BusinessHT'de yer alan habere göre, halka arz işlemi için Amerika Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu'na başvuru yapan Snapchat'in halka açık hale geldiğini zanneden yatırımcılar, benzer isme sahip Snap Interactive hisseleri satın alınca şirketin değeri bir ayda yüzde 98 yükseldi.

"BİZİ YANLIŞLIKLA ARAYAN YATIRIMCILARA SNAPCHAT OLMADIĞIMIZI SÖYLEDİM"

Fortune'a konuşan Snap Interactive CEO'su Alex Harrington, şirketi yanlışlıkla arayan yatırımcılara Snapchat olmadıklarını söylediklerini ifade etti. Harrington, konuyla ilgili bir basın açıklaması yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.

3 MİLYAR NET GELİR ELDE EDECEK

Snapchat'in halka arzının ne zaman gerçekleşeceği ise kesinlik kazanmazken, sosyal medya devinin 3 milyar dolar net gelir elde etmesi bekleniyor. Uygulamanın kullanıcı sayısı yıllık yüzde 48 artarak aralık ayında 158 milyona ulaşırken, firmanın geliri 2016'da yüzde 600 yükselerek 404 milyon dolara çıktı. Firmanın "adaşı" Snap Interactive ise 2006'dan bu yana halka açık ve eylül verilerine göre 22 milyon dolar değerinde..

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