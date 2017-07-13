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Snapchat'in borsadaki hisseleri değer kaybetti

Popüler mesajlaşma uygulaması ve hikâye özelliğini ilk geliştiren Snapchat'in çatı şirketi ‘Snap’ borsada erimeye devam ediyor.

13.07.2017 - 09:05
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  2. Teknoloji

Mart ayında hisse başı 17 dolar, toplamda ise 20 milyar dolarlık piyasa değeriyle halka açılan şirketin, hisseleri dün 15.44 dolara kadar geriledi. Böylece, Snap hisse başı halka açılma değeri olan 17 doların altına ilk kez düşmüş oldu.

ŞU ANKİ PİYASA DEĞERİ 18 MİLYAR DOLAR

Şirketin şu anki piyasa değeri ise 18 milyar dolar civarında. 2 Mart’taki halka arzından sonra Snap’in hisseleri 2 saat içinde 25.75 dolara çıkarak yaklaşık 36 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

Snapchat'in borsadaki hisseleri değer kaybetti

INSTAGRAM YAVAŞLATTI

Bu düşüşün sebebi ise yatırımcıların beklentilerini karşılayamaması. İlk kez Snapchat’te yer alan hikâye (stories) özelliğinin Instagram tarafından kopyalanması karşısından büyük yara alan Snapchat’in büyüme hızı yavaşlamış durumda.

Ancak en önemlisi ise Snapchat’in reklam modelinin rayına oturmaması. Ajanslar üzerinden reklam alan şirket, henüz sınırlı sayıdaki ülkede reklam gösterimi yapabiliyor. Bu durum Snapchat gelirlerini olumsuz etkilediği için yatırımcıların da inancını sarsıyor.

Snapchat'in borsadaki hisseleri değer kaybetti

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