Sneak Peek nedir

Türk dizi ve film sektöründe çok da aşina olmadığımız 'sneak peek' sözcüğü film, dizi veya tiyatro gibi görsel eserlerde eserden bir kesiti olduğu gibi sunan bir ön gösterimin adıdır.

AÇIK VE NET MESAJ

Fragman veya teaser gibi üstü kapalı değil açık ve nettir. Eserde aynısını göreceğiniz bu kesiti diğerlerinden ayıran bu netliktir. Fragmanda bir sahnenin yalnızca bir kısmı önü- arkası kesilerek sunulur, çeşitli ses ve görüntü efektleri eklenerek merak uyandırırken sneak peek kesintisiz ve efektsiz olur.