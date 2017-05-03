Sneijder-Yolanthe çifti club açıyor

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, İspanya’nın İbiza Adası’nda eşi Yolanthe ile birlikte bir lounge club açıyor.

KAYINPEDERİNDEN KALAN VİLLAYI YENİLEYECEK

Eşinin doğduğu İbiza’da kayınpederinden kalan villayı tamamen yenileyerek adanın en güzel evine dönüştüren Sneijder, haziran ayında açmayı planladığı club çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürmeyi başardı.

Wesley Sneijder’in futbol kariyerine noktayı koyduktan sonra kayınpederi gibi eğlence sektöründe faal olacağına kesin gözle bakılıyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANMAK ÜZERE"

Haftalık magazin dergisi Prive’ye konuşan Wesley Sneijder, “Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bana göre çok güzel olacak” diye konuştu. De Telegraaf ise, Sneijder’in bu sezonun sonunda İstanbul’a veda edebileceğini yazdı.