Snowboardlar Almanya'nın zirvesinde kayacak: Zugspitze

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Avrupa'da planladığın kayak seyahatine Zugspitze 'ı eklemek kolay bir karar olacak. Dünyanın birçok yerini gezmiş olsan bile, seni hala “waaaooov!” yapmaya sevk edecek yerler var. ‘’Kayak benim işim, snowbord olmadan bir hiçim’’ diyorsan; Zugspitze’a bir kayak gezisi olmazsa olmaz hedefin. Almanya'nın en karlı kayak merkezi, efsanevi pistleri ve konforlu teleferikleriyle ayaklarının ucunda: Artol kayak takımını götürecek dağ bakınmana gerek yok!

Bavyera eyaletinin yukarı Bavyera bölgesinde bulunan Garmisch-Partenkirchen'de, yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe ulaşan Zugspitze dağından ve senden bahsediyorum. Avrupa’nın yarısı şuan Octorberfest için Münih’te; sen Almanya'nın zirvedesin!

KALK GELDİK: BAVYERA'DAN ZUGSPİTZE'A

Münih'ten bir saat araba veya tren yolculuğu mesafesinde olan Alpler boyunca güzel bir gezi için bir bahane getirdim. Zugspitze, hem Avusturya hem de Almanya'dan kolayca gerçekleştirilebilecek muhteşem bir varış.

Münih'ten seyreden rota seni bir tünelden Zugspitzplatt olarak da adlandırılan Zugspitze Buzul Yaylası'na götürecek. Buradan Glacier Teleferiği ile zirveye çık. Neredesin şimdi sen? Almanya’da, başkenti Münih olan Bavyera bölgesine doğru uzanan Wetterstein dağlarındasın. Bulutları parçalayan Alplerden bereketli Tuna ovasına kadar, Bavyera Eyaleti, klişe vaatlerini koruyan bir yer;burada yuvarlak soğan kubbeli kiliseler ve kümesleri olan ahşap evler var. Fakat sen nereye gidiyorsun? Almanya'nın çatı katındaki manzarayı görmeye, kayak yapmak için Zugspitze’a. Zugspitze'ın zirvesinde, Avusturya ve Almanya arasındaki sınırı aşıyorsun.

400'TEN FAZLA DAĞ ZİRVESİ GÖRÜYORSUN

Bu dağın en tepesine çıktığında, 400'den fazla dağ zirvesinin geniş görüşlerini ortaya çıkaran 360 derecelik bir panorama açılır. Almanya'nın en yüksek tepesinden göl manzarası, buzlu pistler ve mükemmel dağ restoranları, gülümseyen yüzler görmek için yeterli sebepler.

TREN HIZLA ZUGSPİTZE'YE KOŞUYOR

İster kış sporları meraklıları, doğa tutkunları, romantik çiftler; isterse de güneşle beslenenler: Bayerische Zugspitzbahn demiryolları, herkes için karla kaplı Zugspitze'a doğru koşuyor. Zugspitze dağının görkemli zirvesi, Avusturya'nın Tirol eyaleti ile doğrudan sınırda yer alıyor. Bulutsuz günlerde İsviçre ve İtalya'nın daha uzaktaki zirvelerini de açıkça görürsün. Bu arada, zirveden yapacağın yamaç paraşütü vadiye geri dönmenin en cüretkar yolu.

ALMANYA’NIN PİRAMİTLERİ: WETTERSTEİN DAĞLARI

Zugspitze buzul kayak merkezi, deniz seviyesinden yaklaşık 2.962 metre yükseklikte, bulut denizinde yüzen bir zirvede duruyor. 10 sansasyonel kayak alanı ve yaklaşık 180 kilometre pisti ile randevulaştıysan başlayalım:

Alp yemeklerinin tadını çıkarırken zevkin en saf halini Wetterstein’de yaşa. Merkez ihtiyacın olan her şeye sahip: butik oteller, tasarımcı mağazaları, Michelin yıldızlı restoranlar, mağazalar, marketler, barlar ve muhteşem manzaralar...

Garmisch-Classic kayak alanındaki 40 kilometrelik pistte snowboard’unu konuştur: Üç yerel dağ, Hausberg, Kreuzeck ve Alpspitze ile kayak takımını buluştur.

Pistin grafiğinde hangi yamacı gözüne kestirdin?

CESARETİN VARSA: KANDAHAR DOWNHİLL

Zorlu Kandahar Downhill? İddialı… Dünyanın en iyi kayakçıları için düzenli bir buluşma noktası ve iddialı snowboardcular için gerçek bir mıknatıs olduğu kesin. Ancak, bu dağın her seviye için tehlikeli olabileceği konusunda da küçük bir uyarım olacak. Bunun sebebi, dağlarda havaların gerçekten hızlı bir şekilde değişebilmesi. Üzerine, elini bulamayacağın kadar sis düşebilir.

ALMANYA'NIN TERASINDA BAVYERA YEMEKLERİ: THE GIPFELALM

Almanya'nın en yüksek restoranı The Gipfelalm zirvesinde geleneksel Bavyera yemeklerinin tadını çıkarabilirsin. Gençler, yaşlı çiftler, kayakçı ya da sadece sıradan tatilciler, bu dağ şehrinde büyüleyici bir dağ atmosferi yaşıyor.





Bu arada Zugspitse 1936 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibiydi. Zirve, hala düzenli olarak uluslararası kayak etkinliklerine sahne oluyor.

3 BİN METREYE TIRMANAN TELEFERİK

Geçen yıl hizmete giren, teknik özellikleriyle dünyadaki benzerlerinden farklı niteliği bulunan Zugspitze teleferiği, 2 bin 962 metre yükseklikteki dağ zirvesine tırmanıyor. Garmisch-Partenkirchen yakınlarındaki Grainau Vadi İstasyonu’ndan bu uzun yolculuğa bir bilet alabilirsin. Zugspitaplatt'taki kayak alanlarını kapsayan toplam teleferik sayısı ise dokuz. Yani diyeceğim o ki; Zugspitze'da sana teleferik mi yok!