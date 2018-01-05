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Soba yine can aldı

Hatay İskenderun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Reşat Canlı hayatını kaybetti, eşi Zehra Canlı ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

DHA | 05.01.2018 - 18:38..
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Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mithat Soylu Bilgiç Caddesi üzerindeki evde meydana gelen olayda, Reşat ve Zehra Canlı çiftinin evden çıkmadıklarını fark eden komşuları kapıyı kırarak içeri girdi.

SOBA GAZI ZEHİRLEDİ

Üç çocuklu Canlı çiftinin hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Reşat Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soba yine can aldı

Zehra Canlı ise ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soba yine can aldı

Soba yine can aldı

Soba yine can aldı

Soba yine can aldı

Soba yine can aldı

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