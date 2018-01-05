1 Cumhurbaşkanı'ndan gazeteciye: FETÖ ağzıyla konuşuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Fransız gazetecinin Suriye'deki Türkmenlere giden silahları sormasından sonra "Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun" diye verdi.

2 Soba yine can aldı Hatay İskenderun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Reşat Canlı hayatını kaybetti, eşi Zehra Canlı ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

3 Erdoğan, AB süreciyle ilgili net mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye gibi bir ülke AB ülkeleri arasında yok. Sürekli olarak, 'ne olur bizi artık alıverin' diyecek halimiz yok" dedi.

4 Yemen Genelkurmay Başkanı mayın patlamasında yaralandı Yemen Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Tahir el-Ukayli, ülkenin kuzeyindeki birlikleri ziyaret ettiği sırasında mayın patlaması sonucu yaralandı.

5 Dolarda son durum ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi dolar kurunu tüm para birimlerine karşı zayıflattı.

6 Bursa Adliyesi'nde kimyasal paniği Bursa Adliyesi'nde metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal niteliği olan maddenin bulunduğu şişe kırılınca çalışanlar binadan uzaklaştırıldı.