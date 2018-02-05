Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesecik köyünde, gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan Mehmet- Ayşe Kara'dan haber alamayan yakınları, kapıyı kırıp, girdikleri evde çifti hareketsiz yatarken, buldu.
ÇİFTİN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet ve Ayşe Kara'nın cansız bedenleri, Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yapılan ilk incelemede sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen çiftin cenazeleri, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin öldüğünü duyan yakınları, Besni Devlet Hastanesi'ne gelerek, gözyaşı döktü.