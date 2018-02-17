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Sobadan zehirlenen çift kurtarıldı

Düzce'de sobadan zehirlenen ve baygın halde bulunan çift, 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İHA | 17.02.2018 - 04:44..
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Düzce’nin Gölyaka İlçesi Çay Köyü’nde oturan yaşlı çift sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlendi. Baygın halde bulunan çifte 112 acil sağlık ekipleri verdikleri oksijenle hayata döndürdüler.

Sobadan zehirlenen çift kurtarıldı

YAŞLI ÇİFT SOBA GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Olay; Düzce’nin Gölyaka İlçesi Çay Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; havanın soğuk olması nedeniyle gece sobayı yakarak yatan 70 yaşındaki Sabahattin ve 68 yaşındaki Suzan Ciba çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlendi.

Sobadan zehirlenen çift kurtarıldı


MÜDAHALE HAYATLARINI KUTARDI

Yaşlı çifti kontrol etmek için eve gelen çocukları baygın şekilde yatan yaşlı çifti fark etmesiyle vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı çifti evden çıkartarak hemen oksijen tedavisi uyguladılar.

Oksijen soluyan Sabahattin ve Suzan Ciba çifti yeniden hayata dönerken yaşlı çift ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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