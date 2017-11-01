taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.024
USD
3,8128
EURO
4,4338
ALTIN
156,53
PETR
60,6800

Sobayı yakmak isterken can verdi

Sivas'ta 21 yaşındaki Tolgahan Dağaşan, sobaya döktüğü tinerin parlamasıyla hayatını kaybetti.

01.11.2017 - 20:16
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içinde yaşandı. Sanayide oto yıkama dükkanı işleten Tolgahan Dağaşan iddiaya göre ısınmak için dükkanın ikinci katındaki sobayı yakmak istedi.

KIYAFETLERİ ALEV ALDI

Sobanın üzerine döktüğü tinerin parlaması üzerine kıyafetleri tutuştu. Dükkanda yalnız olan Dağaşan'ın çığlıklarını duyan çevredeki esnaflar olay yerine geldi. Alevler içindeki Dağaşan'ı çevredeki esnaflar kendi çabalarıyla güçlükle söndürdü.

Sobayı yakmak isterken can verdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Dükkanın alev alması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ağır yaralanan Tolgahan Dağaşan ise olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sobayı yakmak isterken can verdi

KURTARILAMADI

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dağaşan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sobayı yakmak isterken can verdi

Sobayı yakmak isterken can verdi

Sobayı yakmak isterken can verdi

Sobayı yakmak isterken can verdi

Sobayı yakmak isterken can verdi

İlginizi Çekebilir
Eşini ve kızını öldüren babanın akıl sağlığı raporu bekleniyor
Manisa'da, komşusu tarafından 4 yaşındaki kızının tecavüze uğraması sonrası eşini ve diğer kızını öldüren babanın yargı süreci devam ediyor
Ankara'da taksi ücreti tartışması cinayetle bitti
Taksi ücreti nedeniyle tartıştığı şoförü öldürdüğünü itiraf eden zanlı, tutuklandı.
Vicdansız amca 12 yaşındaki yeğenini zincirledi
Eskişehir'de bir adam 12 yaşındaki yeğenini eve geç gitti diye ayaklarından zincirledi, çocuğu inşaat işçileri kurtardı.
Antalya'da Türk bayrağının üzerine basan çift serbest
Türk bayrağını asıldığı yerden alıp üstüne basan M.K. ile Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

352
HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

219
Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala tutuklandı

122
ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

51
Demet Akalın'ın Cadılar Bayramı makyajı

Demet Akalın'ın Cadılar Bayramı makyajı

511
Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

41
Yiğit Bulut'un Dolar yorumu

Yiğit Bulut'un Dolar yorumu

549
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM