Sobayı yakmayı çalışırken kendini yaktı

Olay, saat 06.30 sıralarında Orhaneli İlçesi Gümüşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Hanife Yalın, sabah namazını kıldıktan sonra sobayı yakarken, sıçrayan kıvılcımlar elbisesini tutuşturdu.

KIZI İMDADINA YETİŞTİ

Bir andan alevler içerisinde kalan Yalın, can havliyle odadan çıkıp merdivenlerden inerek kapının önünde çığlıklar atıp yardım istedi. Bu sırada bitişikte oturan Fatma Kaplan, annesinin çığlıklarını duyup yardıma koştu, kovayla getirdiği suyla alevlere müdahale etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Yalın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hanife Yalın'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırdı. Otopsinin ardından ailesi tarafından alınan Hanife Yalın’ın cenazesi, öğle vakti toprağa verildi.





