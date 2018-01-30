Soçi Zirvesi'nde Lavrov'un konuşmasına tepki

1 Rozasea hastalığı nedir Soğuk havaların, rozasea hastalığının görülme sıklığı ve şiddetinde artışa neden olduğunu belirten Dr. Hülya Sağlam, hastalıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

2 Guatr ameliyatı olan hastadan 600 gram kitle çıktı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde guatr ameliyatı olan bir hastanın boynundan 600 gram ağırlığında kitle çıktı.

3 Osmanlı Devleti’nde kitap ve kütüphanecilik Osmanlı İmparatorluğu’nda vakıf ve kurumların dışında kütüphaneler de kültür hayatta önemli bir yere sahiptir.

4 Osmanlı Devleti’nde kitap ve kütüphanecilik Osmanlı İmparatorluğu’nda vakıf ve kurumların dışında kütüphaneler de kültür hayatta önemli bir yere sahiptir.

5 İsrailli aşırı sağcı milletvekili Mescid-i Aksa'ya girdi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden milletvekili Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

6 Çatı yandı, 11 güvercin telef oldu Bursa Orhangazi'de bir binanın çatısında meydana gelen yangında 11 güvercin telef oldu.