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Soçi Zirvesi'nde Lavrov'un konuşmasına tepki

Rusya'nın Soçi kentindeki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Lavrov'un konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Muhalifler Rusya'yı, Suriye'deki hava saldırılarında sivilleri öldürmekle suçlandı.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 14:59..
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Suriye'nin geleceğine ışık tutacak Ulusal Diyalog Kongresi Rusya'nın Soçi kentinde gecikmeli olarak başladı.Soçi zirvesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması sırasında gergin anlar yaşandı. Lavrov'un konuşması, delegeler arasından yükselen seslerle kesildi.

Soçi Zirvesi'nde Lavrov'un konuşmasına tepki

Soçi Zirvesi'nde Lavrov'un konuşmasına tepki ViDEO

MUHALİFLERİN TEPKİSİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını okudu. Kürsüye gelen Lavrov'un konuşmasını yaptığı sırada, salondan sesler yükseldi, bir süre sonra sesler yerini Rusya'yı suçlayan ifadelere bıraktı.

Soçi Zirvesi'nde Lavrov'un konuşmasına tepki

Kürsüde olan Lavrov konuşmasını keserek muahliflere cevap verirken, araya giren salon görevlileri muhalifleri sakinleştirerek yerlerine oturttu. Salon yatıştıktan sonra kaldığı yerden yeniden devam eden Lavrov konuşmasını tamamladıktan sonra kürsüden ayrıldı.

RUSYA'YA TEŞEKKÜR

Bazı muhalif delegeler, Rusya'yı Suriye'deki hava saldırılarında sivilleri öldürmekle suçlarken, bazıları ise Rusya'ya operasyonlardan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirirken teşekkür etti.

Soçi Zirvesi'nde Lavrov'un konuşmasına tepki



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