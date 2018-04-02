2014 yılında kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Soçi kentinde, ilginç bir rekor denemesi gerçekleştirildi.

Soçi'de 1800 kişi mayolarıyla kayak yaptı VİDEO

MAYOSUNU GİYEN PİSTE KOŞTU

Son yıllarda yapılan bu denemeye, bu yıl da 1800 kişi katıldı. Rekor denemesine katılanlar, pistlerde görmeye alışılan kalın kayak kıyafetlerinin yerine, mayo, bikini ve şortlarını giyerek kayak yaptı.

Geçen yıl rekor denemesine 1200 kişi katılmış fakat Guinness yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle kabul etmemişti. Bu yıl, organizatörler rekorun kırıldığını söylese de, Guinness'ten resmi olarak açıklama bekleniyor.