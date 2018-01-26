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Soçi'de dünyaya Afrin mesajı verilecek

Suriye'de devam eden iç savaşı bitirmek için Türkiye, Rusya ve İran önderliğinde yapılacak Soçi Zirvesi'nin logosu belli oldu.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 05:33..
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Soçi'de dünyaya Afrin mesajı verilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Soçi Zirvesi'nde de dünyaya bir mesaj olarak iletilecek.

Türkiye, Rusya ve İran önderliğinde yapılacak Soçi Zirvesi'nin hazırlanan logosunda zeytin dalı yer aldı.

BİLD'İN GAZETECİSİ PAYLAŞTI

Logoda yer alan zeytin dalının, Türkiye'nin Afrin'deki operasyonuna ithafen dünyaya bir mesaj olarak algılandı.

Bild bünyesinde çalışan gazeteci Julian Röpcke, Twitter hesabından Soçi'de kullanılacak yeni logoyu paylaştı.

Soçi'de dünyaya Afrin mesajı verilecek

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