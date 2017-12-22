Soçi'de PYD olmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımının öngörülmediğini bildirdi.

Lavrentyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "PYD/PKK'nın katılımı şimdilik öngörülmüyor." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TAVRINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kongre'nin hazırlanan ön listesinde çok sayıda "Kürt katılımcı" olduğunu belirten Lavrentyev, "Kürtlerin maksimum düzeyde temsil edilmesi, bir yandan da Türkiye tarafından itirazların olmaması için çaba gösterdik." dedi.

TÜRKİYE TERÖRİSTLERİN SOÇİ'YE KATILIMINI VETO ETTİ

Türkiye, PYD/PKK'nın ya da uzantılarının Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımının kabul edilmeyeceği bildirmişti.

Rus ve İran heyetleriyle Soçi'de yapılacak Kongre'nin katılımcılarını istişare eden Türk yetkililer, terör örgütü PYD/PKK'nın kongreye davet edilmesine karşı çıkmıştı.