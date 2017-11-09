Sodyum asetat nedir

Bir tuz çeşiti olan Sodyum Asetat'ın kimyasal adı ''Sodium Acetate'' olarak bilinmektedir. Bu madde genel olarak ısı değişimi ve su temasına karşı verdiği reaksion ile bilinirken Kimyasal formülü "2H3NAO2"olan geçmektedir.

DENEYLERİN DEĞİŞMEZ MADDESİ

Kimya derslerinin değişmez maddelerinden olan sodyum asetat şekil ve formasyon değişimlerinin gösterilmesi, maddelerin ısıya ve suya verdiği tepkilerin gösterilmesi için kullanılmaktadır. Günümüzde belli ve özellikle bir kullanım amacı bulunmayan madde daha çok tepkime sırasında verdiği ısı ile seyyar ve el ısıtıcılarında kullanılmaktadır.

TEHLİKESİ BULUNMAMAKTA

Tehlikeli bir ürün olmayan sodyum asetat genellikle okullarda laboratuvar ortamlarında tepkimelerin gösterilmesi için kullanılmaktadır.

Sodyum tehlikeli değildir ancak asetatı ciltle ve gözle temas ettiği durumlarda bol suyla yıkanması gerekmektedir. Yutulması durumunda ise hemen bol su içilmeli ve doktora gidilmelidir.

Yanıcı olan bu madde, yangın durumunda tehlikeli gazlar oluşumu ortaya çıkabilir. Söndürmek için su, karbondioksit, köpük ve toz kullanılması önerilmektedir.