taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.024
USD
3,8108
EURO
4,4505
ALTIN
156,97
PETR
60,6100

Şoför kontrolü kaybetti kamyon E-5'e yuvarlandı

Lahana taşıyan Vecdi Pembegül'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon E-5 karayoluna yuvarlandı.

02.11.2017 - 05:16
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Şişli'de Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon bariyerleri aşarak E-5 karayoluna yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücü yaralandı.

Şoför kontrolü kaybetti kamyon E-5'e yuvarlandı

Kaza saat 03.00 sıralarında Darülaceze Caddesi Talatpaşa Köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vecdi Pembegül yönetimindeki 34 TE 5446 plakalı sebze yüklü kamyon Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Şoför kontrolü kaybetti kamyon E-5'e yuvarlandı

Bariyerleri aşan kamyon daha sonra E-5 Karayoluna yuvarlandı. Kazada sürücü Pembegül, yaralanırken, kaza sonrası kamyonetteki lahanalar ise yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Pembegül sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şoför kontrolü kaybetti kamyon E-5'e yuvarlandı

Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik iki şeritten sağlanırken kaza yapan kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İlginizi Çekebilir
Avukat Kudbettin Kaya'ya suikast anı
Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Kudbettin Kaya'nın suikastine ait görüntüler çıktı.
Adana'da polise saldıran 6 kişi gözaltına alındı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda polise saldıran 6 kişi gözaltına alındı.
Polis ve jandarmayla çatışan firari zanlı öldürüldü
Bursa'da cinayet ve 30 ayrı suçtan aranan Burak Örekli, bu akşam polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.
FETÖ davasında 40 eski polise tutuklama kararı
Adana'daki soruşturmada üst düzey rütbeliler dahil 145 eski polisin yargılandığı davada 40 sanık hakkında tutuklama kararı verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
625 bin lira ikramiye kazandığını 1,5 ay sonra öğrendi

625 bin lira ikramiye kazandığını 1,5 ay sonra öğrendi

18
ABD'den 1.2 trilyon dolarlık nükleer harcama

ABD'den 1.2 trilyon dolarlık nükleer harcama

51
Beşiktaş 4 sakat verdi

Beşiktaş 4 sakat verdi

4
Tottenham evinde Real Madrid'i dağıttı

Tottenham evinde Real Madrid'i dağıttı

2
Meral Akşener'e NED destekli başdanışman

Meral Akşener'e NED destekli başdanışman

27
Trump'tan Demokratlara iyi şeyler istemiyorlar suçlaması

Trump'tan Demokratlara iyi şeyler istemiyorlar suçlaması

7
Irak'tan Erbil'e saldırmazlık uyarısı

Irak'tan Erbil'e saldırmazlık uyarısı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM