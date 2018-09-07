Şoför uyuyunca otobüs kaza yaptı, yolcular mağdur oldu

15 Ağustos akşamı saat 02.30 sıralarında, İzmir Dikili’den İstanbul’a seyreden Ulusoy firmasına ait içinde 41 yolcunun bulunduğu otobüs, iddiaya göre sürücüsünün Balıkesir’de uyuması sonucu, şarampole yuvarlandı. İki takla atan otobüs, ters pozisyonda durdu. Yaralılar yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddiaya göre kaza, Ulusoy firmasının Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle şoförlerini günde 18 saat gibi uzun bir süre çalıştırması nedeniyle meydana geldi.

EŞİNİN BOYUN OMURLARINDA KAYMA VE KIRIK OLUŞTU

Kaza sırasında otobüste eşi ve kızı bulunan Volkan Yılma adlı kişi Ulusoy firmasının olay sonrasında kendilerine destek olmadığını belirterek şikayetçi oldu.

Kızının kazayı küçük sıyrıklarla atlattığını söyleyen Yılma, eşinin boyun omurlarında kayma ve kırık oluştuğunu belirtti.

'FİRMA YETKİLİLERİ İLGİLENMEDİ'

Hastaneye firmadan sadece bir yetkilinin gelip bazı bilgiler alıp gittiğini iddia eden Volkan Yılma, firmaya 'eşinin ameliyat olması gerektiğini, ve doktorun bu ameliyatı Balıkesir’de ya da İstanbul’da yaptırabileceklerini söylediğini' ifade etti.





"HASTANELER SORUMLULUK ALMAK İSTEMEDİLER"

Farklı bir hastaneye eşinin sevkedilmesini isteyen Yılma, "Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi şehirlerarası hasta transferiymiş. Öncelikle hastayı istediğiniz hastaneye sevkettirebilme gibi bir lüksünüz yok. Mutlaka sevkeden ve hastayı kabul eden doktorların kendi aralarında anlaşması gerekiyor, buna göre sevk ettirebiliyorsunuz." dedi.





"HASTANEYİ VE TRANSFERİ SİZ BULUN"

Hastane bulma ve transfer konusunda yaşadıkları sorunu aşamayan Volkan Yılma, firmanın çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Uzun uğraşları ile 1 saat sonra hastaneye bir yetkilinin geldiğini söyleyen Yılma,"Kendisinden aldığımız yanıt, 'Siz hastaneyi bulun kendinizi transfer ettirin. Biz Ulusoy olarak sizin masraflarınızı karşılayacağız nasıl olsa koltuk sigortamız var.' şeklinde oldu. Bunun dışında bir destek göremedik." şeklinde konuştu.

Kendi çabasıyla hastane ve transfer hizmetini bulduğunu belirten hasta yakını, "Eşimin ameliyat olduğu akşam Halkla İlişkiler Müdiresini aradım. 'Siz nasıl insanlarsınız hem eşimi ve kızımı öldürüyordunuz, hemde ne arayıp nede soruyorsunuz.' dedim. Aldığım cevap 'Genel Müdürümüz yolda, sizi özellikle hastanede ziyaret etmek istedi.' oldu." dedi.





"KAZALARDA YOLCULARIN YANINDAYIZ DİYEREK GİTTİLER"

Bu görüşme sonrasında iddiaya göre, hastaneye geleceği söylenen yetkili günlerce hastaneye gelmedi ve hatta telefonlara dahi çıkmadı. Sonrasında ise Voklan Yılma'nın çalıştığı ofise gelerek, 'Ulusoy firması olarak daha önce bu tip kazalarda yolcuların yanında olduklarını, patronları ile görüşüp geri döneceğini' söyleyerek gitti.

VALİZLERİ DE KAYBETTİLER

Yılma, kazanın üzerinden günler geçmesine rağmen hala valizlerinin bile teslim edilmediğini, arayıp 'Sizin valiziniz ne renkti, markası neydi' gibi soruların sorulduğunu, en sonunda da valizleri kaybettiklerinin ortaya çıktığını söyledi.

"MALİ GÜCÜNÜZ YOKSA CANINIZ SADECE ALLAH'A EMANET"

Volkan Yılma, "Ben hayatımda bu kadar yalancı, ilgisiz ve yetkisiz insanlar görmedim ve işin komik tarafı bu tip adamların çalıştığı firmalara günde belki binlerce kişinin canını emanet alıyorlar ve kimbilir sizlerin ve bizlerin bilmediği kaç kaza oluyor. Özetle, eğer çevreniz ve mali gücünüz yok ise bu tip bir kaza durumunda canınız sadece allaha emanet, umarım kimsenin başına böyle birşey gelmez ancak yaşamanız durumunda kendinizden başka yardımcınız yok arkadaşlar bilin istedim." ifadelerini kullandı.

Yılma ayrıca firma ile birlikte, uyuyarak 41 kişinin hayatını tehlikeye atan şöför hakkında da yasal işlemleri başlatacaklarını belirtti.