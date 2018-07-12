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Şoförü kalp krizi geçiren tır devrildi

Sivas Kangal'da şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tır devrildi, kaza anı ise kameralara yansıdı.

DHA | 12.07.2018 - 16:12..
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Dün Kangal ilçesi Alacahan köyü girişinde Niğde'den yola çıkan Yusuf Karataş yönetimindeki 50 BC 667 plakalı tır, bir süre yolda zigzak çizip ilerledikten sonra devrildi.

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kazada, tır şoförü Yusuf Karataş yaralandı. Yusuf Karataş, önce Kangal Devlet Hastanesi'ne, ardından da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlenen tır şoförü Karataş'ın kazayı hatırlamadığını söylediği ifade edildi.

Şoförü kalp krizi geçiren tır devrildi

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Tırın zigzaglar çizerek ilerleyip, bir süre sonra devrildiği kaza, aynı yöne giden bir başka araçta seyahat edenler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şoförü kalp krizi geçiren tır devrildi VİDEO

Şoförü kalp krizi geçiren tır devrildi

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