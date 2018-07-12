Şoförü kalp krizi geçiren tır devrildi

1 Bir modern zaman masalı: Uyuyan Güzeller Bir gün bütün kadınlar uykuya dalar ve işte artık bir roman yazılıyordur.

2 Southgate'e eşi Alison moral verdi İngiltere, Dünya Kupası yarı final maçında Hırvatistan'a 2-1 yenildi ve kupaya veda etti. Maç sonu büyük üzüntü yaşayan İngiliz teknik direktör Southgate'i eşi Alison teselli etti.

3 Yaşlıların sağlıklı bir yaz geçirmesi için öneriler Yaz mevsiminde sıcak havaların da etkisiyle ev dışında geçirilen zamanların uzamasıyla ileri yaştaki hastalar için dikkat edilmesi gerekenler.

4 TSK'dan Münbiç'te 13'üncü devriye faaliyeti Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 12 Temmuz 2018’de, 13’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

5 Sümela Manastırı'na yapılacak teleferik ihale edilecek Trabzon'un Altındere vadisi sınırları içerisinde bulunan Sümela Manastırı'na inşa edilecek teleferik ve seyir terası için ihale düzenlenecek.

6 VAR nedir Futbola bu yıl kazandırılan ve ligimizde de resmi olarak bu sezon kullanılacak olan VAR, tartışmalı pozisyonlara daha doğru kararlar vermek için hakmelere yardım edecek sisteme verilen isimdir.