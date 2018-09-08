Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da 720 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirilirken, bir beyzbol sopasının üzerinde yazanlar dikkat çekti.

Teknofest İstanbul kapsamında düzenlenen HackIstanbul 2018 Capture the Flag ile Türkiye, dünya çapında bir yarışmaya ev sahipliği yapacak.

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Yunanistan'da Makedonya Yunandır protestoları

Selanik kentinde Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.