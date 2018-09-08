Kaza, dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Karacalı mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, şoför Gürdal T.'nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan 59 yaşındaki Burhan Yazıcı'ya çarptı.
GÖZALTINA ALINDI
Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti VİDEO
KAZA ANI KAMERADA
Bu arada, kaza anı kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürdal T.'nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı'ya çarptığı görüldü.